بھارتی عوام کی کانسرٹ میں ہالی وڈ گلوکار کا ٹراؤزر اتارنے کی کوشش
عالمی شہرت یافتہ گلوکار ایکون کا بنگلور میں ہونے والا حالیہ کنسرٹ ایک عجیب و غریب تنازعے کا شکار ہو گیا جب کچھ مداحوں نے ان کی پینٹ کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایکون اپنے مشہور گانے کی پرفارمنس کے دوران وی آئی پی سیکشن کے قریب گئے تاکہ مداحوں کے ساتھ رابطہ قائم کر سکیں۔
ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایکون اپنے لباس کو بار بار ٹھیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس دوران ان کے چہرے پر واضح بے چینی کے آثار ہیں۔ مداحوں کی طرف سے ان کی پینٹ کھینچنا ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا تھا، حالانکہ وہ پرفارم کرتے ہوئے مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ صورتحال کو سنبھالیں۔
یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی اور بہت سے لوگوں نے اس بدتمیزی پر تنقید کی۔ کنسرٹ کے دوران ایکون کی تکلیف دہ صورتحال کو دیکھ کر کئی مداحوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ کس طرح کچھ افراد نے بنیادی آداب کی دھجیاں اُڑا دیں۔ سوشل میڈیا پر متعدد پوسٹس میں کہا گیا کہ کنسرٹ کا بیشتر حصہ ان بے ہودہ حرکتوں کی وجہ سے متاثر ہو گیا اور ایکون کی پرفارمنس کی اصل روح کہیں گم ہو گئی۔
ایکون کے مداحوں نے اس واقعے پر شدید مایوسی کا اظہار کیا، خاص طور پر ان کے بھارتی فین بیس میں جنہوں نے ہمیشہ ان کی موسیقی کا احترام کیا ہے۔ حالانکہ اس تنازعے کے بعد ایکون یا ان کی ٹیم کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ایکون نے اپنے بھارت کے دورے کو بغیر کسی تبدیلی کے جاری رکھا ہے۔ انہوں نے ممبئی میں 16 نومبر کو اپنی پرفارمنس دی اور اس کے بعد بھی ان کا ٹور جاری رہنے کی توقع ہے۔
اگرچہ اس بدتمیزی کے باوجود ایکون کا بھارتی فین بیس اب بھی ان کے ساتھ ہے، تاہم اس واقعے نے ایک سوال کھڑا کیا ہے کہ کیا آئندہ کے شو میں سیکورٹی انتظامات میں کوئی تبدیلی کی جائے گی یا اس پر مزید کنٹرول کیا جائے گا؟
ایکون کی شہرت کا دائرہ صرف ان کے ہٹ گانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی بالی وڈ ہٹ ’چھمک چھلو‘ نے انہیں بھارت میں مزید مقبول بنا دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تنازعے کے بعد ان کے باقی کنسرٹس پر کیا اثر پڑتا ہے۔