بھارتی جنگی جہاز ’تیجس‘ دبئی ایئر شو میں گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک
دبئی ایئر شو میں جمعے کی دوپہر بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ ’تیجس‘ فضائی کرتب کے مظاہرے کے دوران گر کر تباہ ہوگیا ۔
جمعے کو دبئی میں 15 نومبر سے 21 نومبر تک جاری ایئر شو کے دوران دوپہر کو بھارت کا تیجس لڑاکا طیارہ اپنے مظاہرے میں مصروف تھا کہ اچانک حادثے کا شکار ہوا، جس کے بعد ایئر شو عارضی طور پر روک دیا گیا۔
حادثہ ایئرپورٹ کے قریب اس مقام پر پیش آیا جہاں بڑی تعداد میں لوگ فضائی مظاہرہ دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2 بج کر 10 منٹ پر طیارہ فضائی ڈسپلے کے دوران اچانک زمین سے ٹکرا کر مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔
انڈین ایئرفورس نے حادثے میں پائلٹ کی ہلاکت کی تصدیق کرنے کے بعد حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
گرنے والے طیارے کے پائلٹ کے بارے میں معلومات لی جا رہی ہیں اور یہ پتا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گرا یا پھر پائلٹ کی ناتجرکاری کی وجہ سے گرا۔
عینی شاہدین کی جانب سے بنائی گئی ویڈیوز میں دیکھا جاسکتا ہے کہ طیارے کے گرتے ہی گہرے سیاہ دھوئیں کے بادل فضا میں اٹھنے لگے، جس پر نظارہ دیکھنے کے لیے آئے شائقین پریشان ہوگئے۔
یاد رہے کہ چند روز قبل بھی دبئی ائیر شو کے دوران بھارتی لڑاکا طیارے کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں تیجس طیارے کے فیول ٹینک سے تیل لیک ہوتے دیکھا گیا تھا۔
تیجس بھارت میں مقامی طور پر تیار ہونے والا لڑاکا طیارہ ہے، دو سال سے بھی کم عرصے میں اس طیارےکا یہ دوسرا حادثہ ہے۔ مارچ 2024 میں تیجس لڑاکا طیارہ راجستھان کے شہر جیسلمیر میں گر کر تباہ ہوا تھا، جس میں پائلٹ محفوظ طور پر باہر نکل آیا تھا۔