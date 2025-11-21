دو برس میں ’تیجس‘ کے گرنے کا دوسرا واقعہ، بھارتی دفاعی صنعت پر سوالات اٹھنے لگے
دبئی ایئر شو میں بھارتی فضائیہ کا تیجس لڑاکا طیارہ فضائی کرتب کے مظاہرے کے دوران گِر کر تباہ ہوگیا۔ یہ گزشتہ دو برس میں ’تیجس‘ طیارے کے گرنے کا دوسرا واقعہ ہے، جس نے طیارے کی کارکردگی اور سیکیورٹی پر مزید سوال کھڑے کر دیے ہیں۔
جمعے کو دبئی ایئر شو میں بھارت کو اُس وقت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جب فضائی کرتب کے مظاہرے کے دوران بھارت کا جدید لڑاکا طیارہ تیجس گر کر تباہ اور پائلٹ ہلاک ہو گیا۔
اس سے قبل مارچ 2024 میں بھی ایک تیجس طیارہ بھارتی ریاست راجستھان کے جیسل میر کے علاقے میں گِر کر تباہ ہوا تھا، جس میں پائلٹ محفوظ طور پر باہر نکل آیا تھا۔
بھارت میں تیار ہونے والا ’تیجس‘ جہاز سِنگل سیٹ اور لائٹ کومبیٹ ایئرکرافٹ (ایل سی اے) تھا، جسے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے تیار کیا تھا۔
بھارتی لڑاکا طیارے کے گرنے کے واقعے کے بعد عالمی مارکیٹ میں ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ (ایچ اے ایل) کے شیئرز تین فی صد تک گر گئے ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ پیر کو دوبارہ مارکیٹ کھلنے پر شیئرز مزید گرنے کا امکان ہے۔
واضح رہے کہ رواں برس مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے بعد سے اب تک ایچ اے ایل کے شیئرز میں اب تک دس فی صد سے زائد کمی آ چکی ہے۔
بھارتی فضائیہ کا ’تیجس‘ 4.5 جنریشن کا ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے، جو فضائی دفاع، جارحانہ فضائی مدد اور مختصر جنگی مشنز کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنے کم وزن اور چھوٹے سائز کے باعث اسے بھارتی فضائیہ کے مستقبل کا اہم حصہ قرار دیا جاتا ہے۔
بھارتی فضائیہ میں تیجس طیاروں کی شمولیت کا پروگرام بھارت کی اس کوشش کا اہم حصہ تھا جس کا مقصد پرانے جنگی طیاروں کی جگہ جدید سسٹمز لانا اور درآمدات پر انحصار کم کرنا ہے۔ تیجس اسکواڈرن نمبر 45 ’فلائنگ ڈگرز‘ کو 2016 میں بھارتی فضائیہ میں شامل کیا گیا تھا۔
’تیجس‘ کی ایک اہم خصوصیت اس کی مارٹن بیکر زیرو۔زیرو اجیکشن سیٹ ہے، جو پائلٹ کو صفر بلندی اور صفر رفتار یعنی ٹیک آف، لینڈنگ یا نچلی پرواز کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتِ حال میں محفوظ طور پر باہر نکلنے کی سہولت دیتی ہے۔
اس سسٹم کے تحت طیارے کی چھت دھماکے سے الگ ہوجاتی ہے، اور پائلٹ کو اوپر کی جانب دھکیلا جاتا ہے اور پیرا شوٹ کے ذریعے اس کے گرنے کو محفوظ بنایا جاتا ہے۔
تاہم دبئی ایئر شو میں موجود شائقین نے تیجس طیارے کو پیش آنے والے حادثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شائقین کے لیے المختوم ایئرپورٹ کے رن وے کے قریب انکلوژرز بنائے گئے تھے۔
سوشل میڈیا پر حادثے کی وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیجس طیارہ اپنا فضائی مظاہرہ جاری رکھے ہوئے تھا کہ اچانک وہ تیزی سے زمین پر آنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک بڑے سیاہ دھوئیں کے بادل ہر طرف پھیل گئے۔
انڈین ایئرفورس نے حادثے میں پائلٹ کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔