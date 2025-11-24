جوا ایپ تشہیر کیس: یوٹیوبر ڈکی بھائی کی ضمانت منظور
لاہور ہائیکورٹ نے معروف یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی جوئے اور بیٹنگ ایپس کی تشہیر کے مقدمے میں درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے ملزم کی ضمانت 10 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض منظور کی۔ یہ فیصلہ جسٹس شہرام سرور چوہدری نے سنایا۔ درخواست گزار کی جانب سے وکلاء عمران چڈھر اور شہریار گورایہ عدالت میں پیش ہوئے۔
ڈکی بھائی کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی ایس آئی اے) نے 17 اگست 2025 کو لاہور ائیر پورٹ سے گرفتار کیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے مختلف جوئے اور بیٹنگ ایپس، جیسے کہ ون ایکس بیٹ، بیٹ 365، بی نائن گیم اور بائنومو کی تشہیر اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے کی اور ان میں سے ایک کے لیے بطور ’کنٹری منیجر‘ بھی کام کیا۔
ریاست کی جانب سے درج مقدمے میں سعد الرحمان پر الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے قانون 2016 کی دفعات 13، 14، 25 اور 26 کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعات بی-294 اور 420 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔
جوا ایپ کیس: ڈکی بھائی کے اکاؤنٹس میں کتنی دولت موجود ہے؟
مقدمہ ایک انکوائری کے بعد شروع ہوا جو 13 جون کو معتبر ذرائع سے معلومات حاصل ہونے کے بعد کھولا گیا تھا، جس میں بتایا گیا کہ بعض یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز مالی فائدے کے لیے جوئے اور بیٹنگ ایپس کی تشہیر کر رہے تھے۔
ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا کہ عوام نے اپنی محنت کی کمائی ان ایپس میں لگائی اور مالی نقصان اٹھایا۔
مقدمے میں سعد الرحمان کی 27 ویڈیوز کے لنکس بھی شامل کیے گئے تھے، جن میں ان ایپس کی تشہیر کی گئی تھی، حالانکہ ان میں سے کئی ویڈیوز اب دستیاب نہیں ہیں۔
ملزم کی ضمانت کے لیے ضلع کچہری اور سیشن عدالت میں درخواستیں مسترد ہونے کے بعد ڈکی بھائی ہائیکورٹ پہنچے۔ جہاں رواں ماہ کے آغاز میں عدالت نے این سی ایس آئی اے کو دلائل جمع کرنے کے لیے نوٹس جاری کیے تھے۔ یوٹیوبر کا مؤقف تھا کہ انہیں گرفتاری سے پہلے ایجنسی کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔
مزید برآں، اکتوبر کے آخر میں این سی ایس آئی اے کے نو افسران پر بھی الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، سعد الرحمان سے پیسے وصول کیے اور رشوت لی۔