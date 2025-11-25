سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 22 دہشت گرد ہلاک
خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 22 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ علاقے میں کلیئرنس آپریشن تیزی سے جاری ہے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق یہ کارروائی خفیہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی، جس میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں 22 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔
آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقے میں کسی بھی ممکنہ ’’بھارتی اسپانسرڈ‘‘ دہشت گرد کی موجودگی ختم کرنے کے لیے سینی ٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ سیکیورٹی کو مکمل طور پر یقینی بنایا جا سکے۔
ترجمان کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وژن عزمِ استحکام کے تحت ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے بنوں میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراجِ تحسین پیش کیا اور کہا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔