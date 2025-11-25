پاک بحریہ کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کاکامیاب تجربہ

میزائل سمندر، زمین پرکامیابی سے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، آئی ایس پی آر
naveed-akbar نوید اکبر
شائع 25 نومبر 2025 08:20pm
پاکستان

پاکستان نیوی نے جہاز سے داغے جانے والے مکمل طور پر مقامی سطح پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ جدید ہتھیار سمندر اور زمین دونوں پر موجود اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ برائے تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر ) کے مطابق سسٹم میں اسٹیٹ آف دی آرٹ گائیڈنس ٹیکنالوجی، جدید مناورنگ خصوصیات اور ہائی پریسجن ٹریکنگ صلاحیتیں شامل ہیں، جو اسے خطے میں ایک نمایاں اسٹریٹجک اثاثہ بناتی ہیں۔

فلائٹ ٹیسٹ کا مشاہدہ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے سینئر سائنسدانوں، انجینئرز اور متعلقہ ٹیموں کے ہمراہ کیا۔ تجربے کے دوران میزائل نے اپنے تمام تکنیکی و عملی اہداف کامیابی سے حاصل کیے، جسے پاکستان کی بڑھتی ہوئی دفاعی اور تکنیکی مہارت کا اہم سنگِ میل قرار دیا جا رہا ہے۔

آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اس کامیاب ٹیسٹ نے پاکستان نیوی کے قومی مفادات کے تحفظ کے عزم کو مزید مضبوط بنایا ہے۔

نیول چیف نے اس موقع پر سائنٹیفک کمیونٹی، انجینئرز اور تمام متعلقہ یونٹس کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی پاکستان کی دفاعی خود انحصاری میں ایک اور اہم قدم ہے۔

صدرِ پاکستان آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیفس نے بھی اس شاندار کامیابی پر پاکستان نیوی اور شریک سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اسے قومی دفاع کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔

Pakistan Navy

Ballistic Missile

Missile Test

Inter Services Public Relations (ISPR)

Anti Ship Missile

Navell Cheif Naveed Ashraf

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین