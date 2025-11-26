قومی سلامتی مضبوط دفاع سے جڑی ہے، فوج کے آخری جوائنٹ چیفس جنرل ساحر کا الوداعی خطاب

قومی سلامتی مضبوط دفاع سے جڑی ہے، فوج کے آخری جوائنٹ چیفس جنرل ساحر کا الوداعی خطاب
اسلام آباد میں جوائنٹ اسٹاف ہیڈکوارٹرز میں سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں ایک پروقار اور خصوصی الوداعی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ان کی 40 سالہ شاندار اور مثالی عسکری خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔
پاک فوج کے شعبہ برائے تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق تقریب میں سابق چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی سمیت تینوں مسلح افواج کے سینئر افسران نے شرکت کی اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ قیادت، خدمات اور قومی سلامتی میں ان کے کردار کو سراہا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ انہیں چار دہائیوں تک ذمہ داری، لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ وطنِ عزیز کی خدمت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔
انہوں نے افواجِ پاکستان کے افسران و جوانوں کی قربانیوں اور شہدا کو زبردست خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہدا اور ان کے اہلِ خانہ قوم کا فخر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ جیو اسٹریٹیجک ماحول میں مضبوط دفاع قومی سلامتی کا بنیادی ستون ہے، اور پاکستانی افواج ہر لمحہ ملکی دفاع کو ناقابلِ تسخیر بنانے کے لیے تیار ہیں۔
آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب سے قبل اسمارٹ ٹرن آؤٹ ٹرائی سروسز کنٹنجنٹ نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا، جس کے بعد انہیں گرم جوشی سے الوداع کہا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی چار دہائیوں پر محیط عسکری خدمات قوم اور مسلح افواج کے لیے ہمیشہ باعثِ فخر رہیں گی۔
یاد رہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا 27 نومبر 2025ء کو اپنی مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ وہ پاکستان کی مسلح افواج کے 18ویں اور آخری چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی ثابت ہوں گے، کیونکہ آئین میں ہونے والی 27ویں ترمیم کے بعد اس عہدے کو ختم کر دیا گیا ہے اور آئندہ کسی نئے چیئرمین کی تقرری نہیں کی جائے گی۔
جنرل شمشاد مرزا نے اس اہم عہدے پر اپنے تین سال مکمل کیے، جبکہ اس عہدے پر سب سے طویل مدت مرحوم جنرل اقبال خان نے گزاری، جنہوں نے تین سال اور 344 دن تک ذمہ داریاں نبھائیں۔
پاکستان کے پہلے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی جنرل محمد شریف تھے جنہیں اس وقت کے وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1976ء کو مقرر کیا تھا۔
ایڈمرل محمد شریف اور ایڈمرل افتخار احمد سروہی نیوی سے تھے جبکہ پاکستان ایئر فورس سے صرف ایئر چیف مارشل فاروق فیروز خان نے بطور چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی خدمات انجام دیں۔
27ویں آئینی ترمیم کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہونے کے بعد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نیا عہدہ ’’چیف آف ڈیفنس فورسز‘‘ سنبھالیں گے۔ یہ عہدہ ملک کی عسکری قیادت کے لیے ایک نیا اور اہم باب تصور کیا جا رہا ہے۔