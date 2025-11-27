امریکی نیوز چینل کے غلط ویڈیو شیئر کرنے پر تنازع، لوگوں نے کس طرح غلطی پکڑی؟
ڈیجیٹل دور نے خبر تک رسائی کو بے حد تیز اور آسان بنا دیا ہے، لیکن اسی تیزی کے ساتھ عوام کی جانب سے میڈیا مواد کی باریک بینی سے جانچ ایک نئی حقیقت بن کر سامنے آئی ہے۔ آج کا ناظر صرف خبر سن کر آگے نہیں بڑھتا بلکہ اس بات کی تحقیق بھی کرتا ہے کہ خبر کہاں سے آئی، کتنی درست ہے، اور کیا اس کا سیاق و سباق قابلِ اعتماد ہے۔ ایسے ماحول میں میڈیا اداروں کے لیے احتیاط، شفافیت اور معیاری خبر رسانی پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو چکی ہے۔
امریکی خبر رساں ادارہ فاکس نیوز ایک بڑا اور اثر انگیز میڈیا نیٹ ورک سمجھا جاتا ہے۔ اس پلیٹ فارم کی عوام تک بڑی رسائی، نقطہ نظر اور سیاسی مباحث میں مرکزی کردار نے اسے ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہے جو خبروں کے قومی بیانیے کو براہِ راست متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی تضاد سامنے آتا ہے تو عوام اور میڈیا مبصرین دونوں اسے سنجیدگی سے لیتے ہیں، کیونکہ بڑے اداروں کی معمولی غلطیاں بھی معلومات کے بہاؤ میں بڑے اثرات ڈال سکتی ہیں۔
انہی تنقیدی نگاہوں کے درمیان فاکس نیوز کی ایک پوسٹ نے سوشل میڈیا پر سوالات پیدا کر دیے۔ امریکا میں تھینکس گیونگ تہوار کے موقع پر سفر کے رش کی کوریج کے دوران فاکس نیوز کی جانب سے پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی ہے۔ چینل نے رات کے وقت کی بھاری ٹریفک دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ تھینکس گیونگ کے موقع پر سفر کا رش اور افراتفری ہے، لیکن صارفین نے فوراً نشاندہی کی کہ لاس اینجلس میں ویڈیو کے پوسٹ ہونے کے وقت دوپہر تھی، رات نہیں، اور یوں یہ بحث طول پکڑ گئی۔
تھینکس گیونگ ہر سال امریکیوں کے لیے ایک خاص دن ہوتا ہے، جو نومبر کے چوتھے جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ اس سال یہ دن 27 نومبر 2025 کو ہے۔یہ تہوار روایتاً فصل کی خوشی اور شکرگزاری کا موقع ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں خصوصی تقاریب منعقد کر تے ہیں، جبکہ بڑے شہروں میں پریڈز اور ثقافتی پروگراموں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔اس موقع پر مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔
تھینکس گیونگ کے موقع پر سفر کے دوران 405 فری وے کی شدید ٹریفک دکھانے کے لیے چینل نے جو ویڈیو جاری کی، وہ رات کے وقت کا منظر پیش کر رہی تھی، جبکہ پوسٹنگ کے وقت کیلیفورنیا میں دوپہر تھی۔ صارفین نے فوراً روشنی کے فرق کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ فوٹیج شاید گزشتہ برسوں کی ری سائیکلز ویڈیو ہے۔ تبصروں میں کئی لوگوں نے نشاندہی کی کہ یہ منظر پہلے بھی نشر ہو چکا ہے، جبکہ کچھ نے طنزیہ انداز میں کہا کہ 405 کی ٹریفک تو ویسے بھی اتنی مستقل ہوتی ہے کہ نئی فوٹیج کی ضرورت ہی نہیں۔
سوشل میڈیا کے ان اعتراضات نے بحث کو مزید گہرا کر دیا۔ کچھ لوگ اسے میڈیا کی لاپرواہی قرار دے رہے ہیں، اور کچھ اسے اس بات کا ثبوت سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں عوام کی نظر کسی بھی غیر درست یا پرانی ویڈیو کو فوراً پکڑ لیتی ہے۔ تاہم زمینی صورتحال یہ بھی واضح کرتی ہے کہ تھینکس گیونگ کے سفر نے واقعی 405 فری وے کو شدید دباؤ کا شکار بنا رکھا ہے اور چھٹیوں کے رش کے باعث طویل تاخیر معمول بن چکی ہے۔
یہ واقعہ صرف ایک متنازع خبر تک محدود نہیں رہتا بلکہ میڈیا اور عوام کے درمیان بدلتے تعلق کی عکاسی بھی کرتا ہے، جہاں بڑی اسکرینوں سے زیادہ بڑی اب ناظرین کی آنکھیں ہو گئی ہیں۔