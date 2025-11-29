بھارت کی شاہانہ شادی: اربوں کی ادائیگیاں ٹیکسی ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے ہونے کا انکشاف
بھارت میں ایک عام بائیک رائیڈر کے بینک اکاؤنٹ سے 331.36 کروڑ روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز کا انکشاف ہوا ہے، جس میں سے ایک کروڑ سے زائد رقم اودے پور میں ایک پرتعیش شادی پر خرچ کی گئی۔ شادی کا تعلق مبینہ طور پر گجرات کے نوجوان سیاستدان آدتیہ زولا سے جوڑا جا رہا ہے، جبکہ رائیڈر کا نہ تو دولہا سے اور نہ دلہن سے کوئی تعلق تھا۔
ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق دی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے تحقیقات میں پایا کہ اگست 2024 سے اپریل 2025 کے دوران رائیڈر کے اکاؤنٹ میں بے نامی ذرائع سے اربوں روپے جمع ہوئے، اور تقریباً اسی رفتار سے مختلف مشکوک اکاؤنٹس میں منتقل بھی کر دیے گئے۔
منی کنٹرول کے مطابق کی رپورٹ کے مطابق، ای ڈی کی ٹیم نے ڈرائیور کے گھر چھاپہ مارا، جہاں ان کی رہائش ایک معمولی دو کمروں والے مکان میں پائی گئی۔ ڈرائیور اپنی بنیادی آمدنی مسافروں کو بائیک سروس فراہم کرکے کماتے ہیں۔
مزید جانچ میں معلوم ہوا کہ ڈپازٹس میں سے ایک کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم اودے پور میں ایک لگژری شادی کے اخراجات پر استعمال کی گئی، جو مبینہ طور پر گجرات کے ایک نوجوان سیاستدان سے منسلک ہے، جو اب تحقیقات کے لیے طلب کیے جا سکتے ہیں۔
حکام کے مطابق، یہ اکاؤنٹ ایک ’میل اکاؤنٹ‘ کے طور پر استعمال ہوا، یعنی ایک تھرڈ پارٹی اکاؤنٹ جو اصل ذرائع کو چھپانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقم میں سے کچھ رقم غیر قانونی بیٹنگ نیٹ ورک سے منسلک اکاؤنٹس تک بھی پہنچی، جو ظاہر کرتا ہے کہ رقم بیٹنگ سے حاصل کی گئی تھی اور پھر مختلف تقریبات اور اخراجات پر استعمال ہوئی۔
’انعام کیلئے نہیں کیا‘ پاکستانی ڈیلیوری رائیڈر کیلئے دبئی کا اعزاز
ابتدائی تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کم از کم ایک فنڈ سورس براہ راست غیر قانونی بیٹنگ آپریشن سے جڑا ہوا ہے، اور حکام مزید راستوں اور فائدہ اٹھانے والوں کا سراغ لگا رہے ہیں۔
’انعام کیلئے نہیں کیا‘ پاکستانی ڈیلیوری رائیڈر کیلئے دبئی کا اعزاز
دی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ افسران اس بات پر حیران ہیں کہ ایک معمولی آمدنی والا رائیڈر اتنی بڑی رقم کے باوجود بینک، ٹیکس حکام یا پولیس کی نظر سے کیسے بچ گیا۔ تحقیقات میں یہ بھی شامل ہے کہ کس نے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی اور شادی کے اخراجات مکمل یا جزوی طور پر بیٹنگ ریکٹ کی رقم سے ادا کیے گئے یا نہیں۔
یہ کیس بھارت میں غیر قانونی بیٹنگ اور مالی بدعنوانی کے ممکنہ بڑے نیٹ ورک کی تحقیقات میں ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔