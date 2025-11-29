’پیوٹن کے دورے سے زیادہ پرامید نہیں ہیں‘، بھارتی سیکریٹری دفاع کا اعتراف
بھارت نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے متوقع دورۂ بھارت سے کسی بڑی پیشرفت کی امیدیں کم کر دی ہیں۔
بھارتی سیکریٹری دفاع راجیش کمار سنگھ نے نیشنل سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب میں سفارتی سطح پر عملی طور پر ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیوٹن کے دورے کے دوران کسی بڑے بریک تھرو کا امکان نہیں ہے۔
راجیش کمار سنگھ کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی اور صدر پیوٹن کی ملاقات میں دفاعی تعاون، ہتھیاروں کی فراہمی میں تاخیر اور ایس 400 دفاعی نظام کی مزید خریداری سے متعلق امور پر گفتگو متوقع ہے۔
بھارتی حکام نے واضح کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاملات میں پیش رفت حالیہ برسوں میں سست روی کا شکار ہوئی ہے، جس پر روس کی جانب سے وضاحت اور اعتماد سازی کی کوششیں جاری ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ زیر التوا سپلائی کے لیے ٹائم لائنز حاصل کرنے پر بھی توجہ مرکوز کریں گے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پیوٹن 4 سے 5 دسمبر کو بھارت کا دورہ کر یں گے۔
واضح رہے کہ روسی صدر پیوٹن کا آخری دورۂ بھارت دسمبر 2021 میں ہوا تھا۔کرملن کے بیان کے مطابق، “یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔