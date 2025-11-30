سری لنکا میں تباہی پھیلانے والے سمندری طوفان دتوا نے بھارت کا رخ کرلیا
سری لنکا میں تباہی مچانے والا سمندری طوفان دتوا بھارت کی طرف بڑھ گیا ہے۔ تامل ناڈو کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشوں نے نشیبی علاقے زیرِ آب کر دیے جبکہ متعدد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ طوفان آج بھارت کے ساحلی حصوں سے ٹکرانے کا امکان ہے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق طاقتور سمندری طوفان دتوا سری لنکا میں تباہی پھیلانے کے بعد اب بھارت کے ساحلی علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھارتی محکمۂ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ طوفان آج تامل ناڈو کے ساحلوں سے ٹکرا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں مزید شدید بارشوں اور تیز ہواؤں کا خدشہ ہے۔
طوفان کے زیرِ اثر تامل ناڈو کے متعدد ساحلی علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کے باعث نشیبی علاقے ڈوب گئے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق 50 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں جبکہ ساحلی اضلاع میں الرٹ جاری ہے۔
سری لنکا میں تباہی: 153 افراد ہلاک
اس سے قبل سری لنکا میں طوفان دتوا کے باعث ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کرنا پڑی۔ وہاں شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں کم از کم 153 افراد ہلاک ہوئے۔
حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ہلاکتیں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ہوئیں، جبکہ شمالی اور مشرقی علاقوں میں 300 ملی میٹر تک بارش نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔
موسمیاتی ماہرین کے مطابق طوفان کی شدت برقرار ہے اور اس سے بھارت کے ساحلی علاقوں میں مزید نقصان کا اندیشہ ہے، جبکہ حکام نے ہنگامی اقدامات اور امدادی اہلکاروں کو الرٹ پر رکھ دیا ہے۔