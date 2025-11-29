سری لنکا میں سائیکلون ’ڈٹوا‘ کے باعث 153 اموات، ملک میں ایمرجنسی نافذ
سری لنکا میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 153 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 191 افراد لاپتہ ہیں۔ حکومت نے شدید تباہی کے پیشِ نظر ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔
اے ایف پی کے مطابق سری لنکا میں سائیکلون ‘ڈٹوا’ کے نتیجے میں ہونے والی شدید بارش اور سیلاب نے 153 افراد کی جان لے لی اور 191 لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ حکومت نے ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے بین الاقوامی مدد کی اپیل کی ہے۔ حکام کے مطابق متاثرین کی تعداد لاکھوں میں ہے اور ہزاروں افراد کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا ہے۔
سری لنکا کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر کے مطابق سائیکلون ڈٹوا کے نتیجے میں ہونے والی شدید بارشوں سے 20 ہزار سے زائد مکانات تباہ ہوگئے، جس کے ایک لاکھ 8 ہزار افراد کو عارضی سرکاری پناہ گاہوں میں منتقل کردیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق سیلاب سے بے گھر ہونے والے مزید 7 لاکھ 98 ہزار افراد کے لیے امداد کی ضرورت ہے۔ سری لنکن صدر انورا کمارا نے ہنگامی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے تباہ کاریوں کے بعد صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کردیا ہے۔
سری لنکا میں 17 نومبر سے شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال ہے جس میں دن بدن اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ اسکے علاوہ لینڈ سلائیڈنگ بھی جاری ہے۔ حکام نے بڑے ندی نالوں میں طغیانی کے خطرات کے پیشِ نظر قریبی رہائشی علاقوں سے فوری انخلا کی ہدایات جاری کی ہیں۔
ملک بھر میں فوج، نیوی اور ایئر فورس کے دستے امدادی کارروائیوں میں شامل ہیں اور سول اہلکار و رضاکار بھی مدد کر رہے ہیں۔ ایک امدادی کارروائی میں فوج نے انورادھاپورا ضلع میں مسافر بس میں پھنسے 69 افراد کو ریسکیو کیا، جن میں ایک جرمن سیاح بھی شامل تھا۔
حکام کے مطابق اس وقت ملک کا تقریباً ایک تہائی حصہ بجلی اور صاف پانی سے محروم ہے جبکہ انٹرنیٹ سروس بھی متاثر ہوئی ہے۔
سری لنکا کی حکومت نے بین الاقوامی امداد کی اپیل کی ہے اور بیرونِ ملک سری لنکا کے شہریوں سے بھی متاثرہ کمیونٹیز کے لیے امداد کی درخواست کی ہے۔
یہ سائیکلون 2017 کے بعد سری لنکا میں سب سے تباہ کن قدرتی آفت ہے۔ 2017 میں ملک میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 200 سے زائد افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہوئے تھے۔ اس سے قبل 2003 میں بھی سری لنکا میں شدید سیلاب میں 254 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
دوسری جانب سائیکلون ‘ڈٹوا’ نے ہفتے کے روز سری لنکا سے بھارت کی جانب رخ کرلیا ہے۔ خطرات کے پیشِ نظر بھارت کے چنئی ایئرپورٹ پر 54 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور محکمۂ موسمیات نے آئندہ 48 گھنٹوں میں شدید بارش اور تیز ہواؤں کی وارننگ جاری کی ہے۔