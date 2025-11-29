انڈونیشیا: سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 303 افراد ہلاک، سیکڑوں لاپتہ
انڈونیشیا کے جزیرے سماترا میں طوفانی بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی ہے۔ جہاں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 303 ہو گئی ہے جبکہ سینکڑوں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔
رائٹرز کے مطابق انڈونیشیا کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے کے سربراہ نے ہفتے کے روز تصدیق کی کہ سماترا جزیرے میں سائیکلون کے باعث ہونے والی موسلادھار بارشوں کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 174 سے بڑھ کر 303 ہو گئی ہے۔
انڈونیشیا، ملیشیا اور تھائی لینڈ کے بڑے علاقے گزشتہ ایک ہفتے سے شدید بارشوں کی زد میں ہیں۔
اس وقت بھی کم از کم 279 افراد لاپتہ ہیں، اور تقریباً 80 ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے جبکہ سماترا کے تین مختلف صوبوں میں درجنوں لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ جزیرہ انڈونیشیا کا مغربی علاقہ ہے اور سب سے زیادہ متاثر بھی یہی ہوا۔
حکام کا کہنا ہے کہ کہ امدادی ٹیمیں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سماترا کے متاثرہ علاقوں میں امداد پہنچا رہی ہیں، جہاں سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مواصلاتی نظام بھی شدید متاثر ہوا ہے۔
تھائی لینڈ میں بارش کا 300 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، سیلاب کے باعث اموات 33 ہوگئیں
اُدھر تھائی لینڈ میں بھی گزشتہ دنوں ہونے والی 400 ملی میٹر سے زائد بارش نے 300 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔
تھائی لینڈ میں میں شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب کے باعث ہونے و الی اموات کی تعداد 162 ہو گئی ہے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق سیلاب سے متاثرہ افراد کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی ہے اور کئی علاقوں میں پانی کی سطح ابھی بھی خطرناک حد پر ہے۔