تھائی لینڈ: سیلاب کے باعث ہونے والی اموات 145 تک پہنچ گئیں
تھائی لینڈ میں میں شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب کے باعث ہونے و الی اموات 145 ہو گئی ہیں۔
عالمی میڈیا کے مطابق تھائی لینڈ کے جنوبی علاقوں میں تباہ کن سیلاب کا پانی جیسے جیسے کم ہو رہا ہے، ویسے ویسے ہلاکتوں اور تباہی کی سنگین صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ حکام کے مطابق مختلف صوبوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 145 ہو گئی ہے جن میں سب سے زیادہ اموات سونگکھلا میں رپورٹ ہوئیں۔
ڈپارٹمنٹ آف ڈیزاسٹر پریونشن اینڈ مٹِی گیشن کے مطابق 12 جنوبی صوبوں میں 1.2 ملین گھروں اور 36 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔
سرکاری ترجمان سری پونگ انگکاسا کُلکیات نے بنکاک میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ آٹھ صوبوں میں سیلاب سے 145 جانیں ضائع ہوئیں، جن میں سونگکھلا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں کم از کم 110 اموات رپورٹ ہوئیں۔
حکام کے مطابق پانی کم ہونے کے بعد ریسکیو اور سرچ آپریشن بہتر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔
سونگکھلا میں ہلاکتوں کی تعداد اس وقت تیزی سے بڑھی جب پانی مزید نیچے آیا اور ریسکیو ٹیمیں اُن رہائشی علاقوں تک پہنچ سکیں جو پہلے مکمل طور پر ڈوبے ہوئے تھے۔ خصوصاً ہیٹ یائی، جو جنوبی خطے کا سب سے بڑا شہر ہے—وہاں سے مزید لاشیں برآمد ہوئیں۔
ڈیزاسٹر ڈیپارٹمنٹ نے بتایا کہ اگرچہ زیادہ تر متاثرہ علاقوں میں پانی اتر چکا ہے، تاہم بعض جگہوں پر اب بھی سطح بلند ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کہا کہ جنوبی علاقوں میں بارش میں کمی آئی ہے لیکن کچھ حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے۔
سیلاب نے نقل و حمل کا نظام مفلوج کر دیا، ہزاروں لوگ پھنس گئے، سڑکیں بند ہو گئیں اور کئی عمارتیں اور گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں۔
جمعے کو سامنے آنے والی ویڈیوز اور تصاویر میں ٹوٹے ہوئے راستے، گرے ہوئے بجلی کے کھمبے، گھریلو سامان، ملبہ اور الٹی پڑی گاڑیاں دکھائی دیں، جنہیں زور دار پانی بہا کر سڑکوں کے کنارے چھوڑ گیا۔ کچھ مقامات پر گاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی نظر آئیں، جو سیلاب کے طاقتور ریلے کی شدت ظاہر کرتی ہیں۔