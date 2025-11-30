فِن لینڈ کا اسلام آباد میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان، وجہ کیا ہے؟
فِن لینڈ نے اپنی عالمی سفارتی حکمتِ عملی میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 2026 تک پاکستان میں موجود سفارت خانہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان ہفتے کو فن لینڈ کی وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے باضابطہ بیان میں کیا گیا۔
بیان کے مطابق فن لینڈ اپنی سفارتی سرگرمیوں کا ازسرِنو جائزہ لے رہا ہے تاکہ اپنے سیاسی اور معاشی مفادات کے مطابق زیادہ اہم ممالک میں وسائل کو مرکوز کیا جا سکے۔ اسی منصوبے کے تحت نہ صرف اسلام آباد، بلکہ کابل اور یانگون میں موجود فن لینڈ کے سفارت خانے بھی آئندہ سال بند کر دیے جائیں گے۔
وزارتِ خارجہ کے مطابق یہ فیصلہ مختلف عوامل کا نتیجہ ہے، جن میں متعلقہ ممالک کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتِ حال اور فن لینڈ کے ساتھ محدود تجارتی روابط شامل ہیں۔
حکام نے بتایا کہ فن لینڈ کا فارن سروس نیٹ ورک وقتاً فوقتاً اس لیے بھی جائزے سے گزرتا ہے تاکہ اس کی پالیسی عالمی حالات اور ترجیحات کے مطابق رہے۔
اس جائزہ رپورٹ میں سکیورٹی کی صورتحال، فن لینڈ کی برآمدات میں اضافے کے امکانات اور عالمی سفارتی لائحہ عمل کو سامنے رکھا گیا۔
فن لینڈ کی وزیرِ خارجہ ایلینا والٹونن نے کہا کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور فن لینڈ کو بھی اپنی سفارتی موجودگی اسی رفتار سے اپ ڈیٹ کرنا ہوگی۔ اُن کے مطابق یہ تبدیلیاں فن لینڈ کو عالمی سطح پر زیادہ مضبوط اور مسابقتی بنانے میں مدد دیں گی۔
فن لینڈ نے اس سال امریکہ میں اپنی موجودگی بڑھانے کے لیے ہیوسٹن میں قونصل جنرل کا دفتر قائم کیا، جو توانائی، ٹیکنالوجی اور تجارت کا اہم مرکز ہے۔ اس کے علاوہ 2026 میں کچھ ممالک میں نئے کمرشل آفس کھولنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، جہاں پہلے ’بزنس فن لینڈ‘ کام کر رہا تھا۔
قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ فن لینڈ نے مالی مشکلات کے باعث 2012 میں بھی پاکستان میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا، تاہم 2022 میں اسے دوبارہ کھول دیا گیا تھا۔ اب ایک دہائی بعد فن لینڈ دوبارہ پاکستان میں اپنی سفارتی موجودگی ختم کرنے جا رہا ہے۔
فنش وزارتِ خارجہ نے بتایا کہ سفارت خانوں کی بندش کا حتمی فیصلہ فن لینڈ کے صدر کے دستخط سے جاری ہونے والے سرکاری حکم نامے کے بعد نافذ العمل ہوگا، جس کے ساتھ ہی فن لینڈ کی عالمی سفارتی حکمتِ عملی ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گی۔