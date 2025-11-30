’پاگل ہوگیا تھا، 8 گھنٹے مسلسل ہنسا‘: پہلی بار چرس پینے پر انوپم کھیر کے ساتھ کیا کچھ ہوا
بالی ووڈ کے مشہور اداکار انوپم کھیر نے حال ہی میں اپنے کچھ مزے دار اور دلچسپ تجربات شیئر کیے جب انہوں نے بھنگ اور مارِی جُوانا استعمال کی تھی۔
انوپم نے پہلی بار ان تجربات کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی کیا حالت ہوگئی تھی؟ اور انہوں نے پکا فیصلہ کرلیا کہ وہ کبھی ان سبسٹینسز کا استعمال دوبارہ نہیں کریں گے۔
انوپم کھیر نے سام دیش کے یو ٹیوب چینل ”ان فلٹرڈ“ پر انکشاف کیا کہ ان کا بھنگ اور مارِی جُوانا پینے کا تجربہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ 70 سالہ اداکار نے کہا، ”مجھے لگتا ہے کہ میں نے دو ڈرگ لیے ہوں گے اور پھرمیں آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔“
انوپم کھیر نے مزید کہا، ”ایک طیارہ شاید ائرپورٹ سے اُڑ رہا تھا، میں بس اسے دیکھتا رہا اور وہ آسمان میں ایک چھوٹا سا نقطہ بن گیا اور میں سمجھنے لگا کہ وہ ہیٹرو ہوائی اڈے پراتر گیا ہے۔“ اس وقت جو پریشانی ان پر طاری ہوئی، انوپم کھیر نے اسے یوں بیان کیا، ”میں پاگل ہوگیا تھا اور اس دن جب میں اپنی گاڑی میں بیٹھا، مجھے ایسا لگا جیسے سڑک حرکت کر رہی ہو یا گاڑی خود چل رہی ہو۔“
انوپم کھیر نے اپنے نیشنل اسکول آف ڈراما (NSD) کے دنوں کا بھی تذکرہ کیا اور بتایا کہ کس طرح بھنگ کے استعمال نے انہیں مسلسل ہنسانا شروع کر دیا۔ ”جب میں نے بھنگ چکھی، میں آٹھ گھنٹوں تک بس ہنستا ہی رہا۔ میرے ساتھی جو خود بھی نشے میں تھے، وہ چھت پر کھڑے ہو کر وارڈن سے کہہ رہے تھے، ’فوج آ رہی ہے۔‘ میں ہنستے ہوئے ان سے کہتا رہا، ’میں ہنسی میں مررہا ہوں، مجھے بچاؤ۔‘“
انوپم کھیر نے مزید کہا، ’میں اپنے دوست کے جواب آنے کا انتظار کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے کیوں جواب نہیں دے رہا۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جیسا کہ جِم کیری کی فلم ’دی ماسک‘ میں دکھایا جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد میں نے قسم کھائی کہ کبھی بھی ان سب چیزوں کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگاوں گا۔‘
انوپم کھیر کے اس تجربے نے انہیں یہ سمجھنے کا موقع دیا کہ ایسی چیزیں انسان کو صرف وقتی خوشی دے سکتی ہیں، مگر ان کے بعد کی حالتیں بے قابو اور پریشان کن ہو سکتی ہیں۔ انوپم نے اس تجربے کو ایک سبق کے طور پر لیا اور عہد کیا کہ وہ ان سب سے دور رہیں گے۔