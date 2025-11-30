عمر رسیدہ خاتون کا شادی میں رقص اور قلابازی، دیکھنے والوں کے منہ کھلے رہ گئے
ایک بھارتی بزرگ خاتون نے اپنے دھماکے دار ڈانس سے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق، انسٹاگرام پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں 75 سالہ دادی کو مشہور گانے ’’دو گھونٹ پلا دے ساقیا‘‘ پر اس انداز سے ناچتے دیکھا گیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔
شادی کے ایک تقریبب میں ڈانس کے دوران دادی نے ایسا خوبصورت فرنٹ فلپ لگایا کہ پورا مجمع ششدر رہ گیا۔ مہمان اُن کے ارد گرد جمع ہو کر تالیاں بجاتے اور ویڈیو بناتے رہے۔
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دادی نے ایک موقع پر آرام سے گھٹنوں کے بل جھک کر بھی رقص جاری رکھا، لیکن سب سے حیران کن لمحہ آخر میں آیا، جب انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے صاف اور مہارت سے بھرپور قلابازی کی۔ یہ حرکت اکثر نوجوان رقاص بھی کرنے سے گھبراتے ہیں۔
یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھنے والوں کو بہت متاثر کر گئی اور اب تک 4 کروڑ 67 لاکھ سے زیادہ ویوز اور 20 لاکھ سے زیادہ لائکس حاصل کر چکی ہے۔
صارفین نے دادی کی توانائی، ہمت اور عمر کے باوجود اس کمال کی پھرتی پر حیرت کا اظہار کیا اور بعض نے انہیں ’سپر دادی‘ کا خطاب بھی دیا۔