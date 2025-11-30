پچاس سال سے اوپر کی خواتین وزن کم کرنے کے لیے کن چیزوں کا استعمال کریں
پچاس اور ساٹھ سال کی عمر کی خواتین کے لیے وزن کم کرنا ایک مشکل چیلنج بن جاتا ہے۔ اس عمر میں جسم میں ہونے والی تبدیلیاں، جیسے پٹھوں کی کمی، سست میٹابولزم اور ہارمونل تغیرات، وزن کو کنٹرول کرنا اور بھی مشکل بنا دیتے ہیں۔
خاص طور پر، تیس سال کے بعد ہر دہائی میں خواتین کے جسم میں پٹھوں کی مقدار میں تقریباً 3 سے 8 فیصد تک کمی آتی ہے، جس کے نتیجے میں میٹابولک ریٹ سست پڑ جاتا ہے اور وزن کم کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔
پروٹین
اس حوالے سے غذائی ماہرین کی رائے ہے کہ پروٹین ایک اہم جزو ہے جو وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پروٹین نہ صرف پٹھوں کو مستحکم رکھنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ یہ میٹابولزم کی رفتار بڑھا کر جسم کو زیادہ کیلوریز جلانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
اس کے علاوہ، پروٹین آپ کی بھوک کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے، جس سے آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
پروٹین اور وزن کم کرنے کے فوائد درج ذیل ہیں۔
پٹھوں کی مضبوطی اور میٹابولزم کی تیز رفتاری
جب پٹھوں کی مقدار بڑھتی ہے، تو میٹابولک ریٹ بھی تیز ہوتا ہے۔ اس سے جسم زیادہ کیلوریز جلاتا ہے اور وزن کم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
بھوک میں کمی
پروٹین سے بھرپور غذائیں جیسے انڈے یا دہی وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی بھوک کو دباتی ہیں، جس سے آپ کو کم کیلوریز کھانے کی ترغیب ملتی ہے۔
پروٹین کی مقدار
پچاس سال سے زیادہ عمر کی خواتین کے لیے، ہر کلوگرام جسمانی وزن پر 1 سے 2 گرام پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً، اگر کسی کا وزن 63 کلوگرام ہے، تو اسے روزانہ 63 سے 75 گرام پروٹین کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ورزش کر رہی ہوں یا بیماری سے صحتیاب ہو رہی ہوں، تو اس مقدار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔
لیوسین کا کردار
لیوسین ایک ضروری امینو ایسڈ ہے جو پروٹین کو پٹھوں میں تبدیل کرنے اور خون میں شکر کی سطح کو متوازن کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کی موجودگی آپ کے جسم کے لیے پروٹین کی صحت مند مقدار کی ضمانت ہے۔ انڈے، چنے اور براؤن رائس میں لیوسین کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے، جو پٹھوں کی نشوونما کے لیے مفید ہے۔
کم کیلوریز والی غذا
پروٹین والی غذائیں نہ صرف پٹھوں کی تعمیر میں مدد دیتی ہیں بلکہ وزن کم کرنے میں بھی معاون ہیں۔ ایک تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ خواتین جو زیادہ پروٹین لیتی ہیں، وہ دیگر خواتین کے مقابلے میں کم کیلوریز کھاتی ہیں، جو وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔
پچاس اور ساٹھ سال کی عمر کی خواتین کے لیے پروٹین سے بھرپور غذائیں نہ صرف وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ پٹھوں کی مقدار کو برقرار رکھ کر میٹابولزم کی رفتار کو تیز کرتی ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ، پروٹین بھوک کو کم کرتا ہے اور پیٹ کو دیر تک بھرے رکھنے میں مدد دیتا ہے، جس سے کیلوریز کا کم استعمال ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے، صحت مند زندگی اور وزن کی بہترین حالت کو برقرار رکھنے کے لیے پروٹین کا مناسب استعمال ضروری ہے۔