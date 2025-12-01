’نیتن یاہو کو معافی ہرگز نہیں دینی‘: اسرائیلی شہریوں کا صدر کی رہائش گاہ پر احتجاج

نیتن یاہو کی کرپشن کے مقدمے میں فیصلہ آنے سے قبل معافی کی درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں آنا چاہیے، مظاہرین
ویب ڈیسک
شائع 01 دسمبر 2025 09:28am
دنیا

بدعنوانی کے مقدمے میں معافی کا مطالبہ کرنے والے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن ہاہو کے خلاف اسرائیلی عوام سڑکوں پر نکل آئی جن کا کہناہے کہ انہیں معافی ہرگز نہیں ملنی چاہیے۔

رپورٹس کے مطابق اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی رہائش گاہ کے باہر اسرائیلی شہریوں نے ریلی نکالی اور احتجاج کیا۔

مظاہرین کا کہنا تھا وزیراعظم نیتن یاہو کی کرپشن کے مقدمے میں فیصلہ آنے سے قبل معافی کی درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں آنا چاہیے۔

مقررین کا کہنا تھا نیتن یاہو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بیٹھے ہیں ایسے میں معافی کا مطالبہ کوئی معنیٰ نہیں رکھتا۔ ان کو کوئی بھی معافی مانگنی ہے تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے، ان کے جرائم کا فیصلہ عوام کو کرنا ہے۔

واضح رہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے گزشتہ روز اسرائیل کے صدر اساق ہرزوگ سے انہیں کرپشن مقدمات میں معافی دینے کی درخواست کی تھی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کرسکتا ہوں لیکن عوامی مفاد میں درخواست کرنا درست ہے۔

AAJ News Whatsapp

نیتن یاہو کے وکیل کی جانب سے اسرائیلی صدر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا تھا کہ وزیراعظم کا ماننا ہے کہ کیس کا ٹرائل مکمل ہونے کے بعد وہ بری ہوجائیں گے۔

غزہ میں اموات 70 ہزار سے تجاوز کر گئیں، وزارتِ صحت کی تصدیق

نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ مجھے ہفتے میں تین دفعہ پیش ہونا پڑتا ہے جو ایک ناممکن مطالبہ ہے اور یہ کسی اور شہری کے لیے نہیں ہے جبکہ انتخابات میں بارہا کامیابی کے ذریعے عوام کا اعتماد بھی حاصل کرچکا ہوں۔

Benjamin Netanyahu

PROTEST IN ISRAEL

president of israel

apologize demand

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین