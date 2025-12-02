قومی سلامتی خطرے میں ڈالنے والا کوئی بھی شخص ملک بدر کر دیا جائے گا: ترجمان وائٹ ہاؤس
وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ امریکا کی قومی سلامتی خطرے میں ڈالنے والا کوئی بھی شخص ملک بدر کر دیا جائے گا۔
ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق افغانستان سے امریکا آنے والے تمام تارکین وطن کا بغور دوبارہ جائزہ لیا جارہا ہے، قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے کسی شخص کو ملک سے باہر نکال دیا جائےگا۔
ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا تھا کہ پناہ گزینوں کے تمام فیصلوں اور خصوصی امیگرینٹس ویزوں کا اجرا روک دیا ہے۔
گزشتہ دنوں کے افغان شہری کی فائرنگ کے بعد امریکی صدر کا بڑے پیمانے پر ڈی پورٹیشن منصوبہ پہلے سے زیادہ اہم ہوچکا ہے۔
جنگ کی تیاری کے دوران ٹرمپ کی وینزویلا کے صدر سے بات کی تصدیق
دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیویٹ کا کہنا تھا کہ واشنگٹن، روس یوکرائنی جنگ بندی کے لیے پرامید ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعرات کو روانڈا اور کانگو کے رہنماؤں کی امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں میزبانی کریں گے۔ توقع ہے امریکہ کی ثالثی میں جون میں طے پانے والے امن معاہدے پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔