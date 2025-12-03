سندھ پولیس کی ای ٹکٹنگ دیگر شہروں میں متعارف کرانے کی تیاری

آئی جی سندھ کی صدارت میں اجلاس، ڈی آئی جی ٹریفک اور ڈویژنل ڈی آئی جیز کو ذمہ داریاں تفویض
شائع 03 دسمبر 2025 12:03pm
کراچی میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ فیس لیس ای ٹکٹنگ کے نظام کو دیگر شہروں میں بھی جلد متعارف کرایا جائے گا۔

اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ نظام کے بہتر نفاذ کے لیے تمام متعلقہ محکمے اور افسران اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہوں۔

اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈی آئی جی ٹریفک، آئی ٹی اور ڈویژنل ڈی آئی جیز کو واضح ذمہ داریاں تفویض کی جائیں گی تاکہ نظام کی شفاف اور مؤثر شروعات ممکن ہو۔ ڈی آئی جی سہولت سینٹرز کے قیام سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کریں گے اور شہریوں کو آسان رسائی یقینی بنائیں گے۔

اجلاس میں پارکنگ لین کی خلاف ورزی کی زمینی اور فضائی اسکیننگ، اور نو پارکنگ پر موجود گاڑیوں کے خلاف ڈرونز کے ذریعے ای چالان جاری کرنے کے منصوبے پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ نئے نظام کے آغاز سے پہلے اب تک جاری ہونے والے تقریباً 90 فیصد ای چالان معاف کر دیے جائیں گے تاکہ شہریوں پر اضافی بوجھ نہ پڑے۔

شرکاء نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ تیاریاں مکمل ہونے کے بعد فیس لیس ای ٹکٹنگ کا آغاز کیا جائے گا اور تمام متعلقہ محکمے اس کی نگرانی کریں گے تاکہ نظام کی شفافیت اور مؤثریت برقرار رہے۔

اجلاس میں ای ٹکٹنگ کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور عملی اقدامات کے منصوبے مرتب کیے گئے تاکہ شہریوں کے لیے جدید اور آسان ٹریفک نظام فراہم کیا جا سکے۔

