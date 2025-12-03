’حوالگی کیس میں بچوں کی خواہش اور ذہنی کیفیت کو مقدم رکھا جائے‘، عدالت کا فیصلہ

ٹرائل کورٹ کو بچے کو حقیقی والدین کو دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا
natiq-rehan ناطق ریحان
شائع 03 دسمبر 2025 01:42pm
پاکستان

لاہور ہائیکورٹ نے بچوں کی حوالگی کے ایک اہم کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ بچوں کی رائے اور ذہنی کیفیت کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ عدالت نے 13 سالہ بچے کو اصل والدین کے بجائے لے پالک والدین کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے اور ٹرائل کورٹ کا بچہ اصل والدین کے حوالے کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔

جسٹس فیصل زمان خان نے سید ارشد علی کی درخواست پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے اصولوں کا حوالہ دیا کہ بچے کی رائے کو ہمیشہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ موجودہ کیس میں بچے نے متعدد بار یہ بیان دیا کہ وہ لے پالک والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔

عدالت نے بچے کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ایک ہفتے کے لیے اصل والدین کے ساتھ بھیجنے کا حکم دیا، تاہم اس نے واضح کیا کہ اصولی طور پر حقیقی والدین کو ترجیحی حق حاصل ہے۔

حکم کے مطابق بچے کے حقیقی والدین پیدائش کے وقت اس کا فیصلہ خود کرنے کے بجائے اپنے بھائی کو دینے کا اختیار استعمال کر چکے تھے، جبکہ لے پالک والدین نے نو سال تک بچے کی پرورش کی اور وہ موجودہ خاندان کے ساتھ اپنے اصل ماحول میں پرورش پا رہا ہے۔

AAJ News Whatsapp

عدالت نے نوٹ کیا کہ بچے کی موجودہ عمر 13 سال ہے اور اتنے بڑے خاندان میں منتقل کرنا مناسب نہیں، خاص طور پر جب حقیقی والد کی تین شادیاں اور 13 بچے ہیں۔

عدالت نے کہا کہ حقیقی والدین یہ ثابت نہیں کر سکے کہ بچے کی بہتر پرورش نہیں ہوئی، اور بچے نے بغیر کسی شکایت کے نو سال تک لے پالک والدین کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔

عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ موجودہ کیس میں مسئلہ بچے کی فلاح کا نہیں بلکہ گھریلو تنازع بن گیا ہے۔ حقیقی والدین ملاقات کے لیے گارڈین کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔

cases,' court rules

priority in adoption

should be given

and mental state

'Children's wishes

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین