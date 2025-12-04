لڑاکا طیارہ ایف 16 دورانِ پرواز آگ لگنے سے تباہ
جنوبی کیلیفورنیا میں امریکی فضائیہ کا تھنڈر برڈ ایف-16 سی لڑاکا طیارہ تربیتی مشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی فضائیہ کی جانب سے جاری ایک مختصر بیان کے مطابق پائلٹ نے محفوظ طور پر ایجیکٹ کرکے جان بچا لی ہے۔
امریکی میڈیا کے مطابق فضائیہ نے اپنے بیان میں حادثے کی وجوہات کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی اور کہا ہے کہ واقعہ تحقیقات کے مراحل میں ہے۔ مزید معلومات 57ویں ونگ کے پبلک افیئرز آفس کی جانب سے فراہم کی جائیں گی۔
حادثے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر شیئر کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پائلٹ نے وقت پر طیارے سے نکلنے میں کامیاب ہوا، جبکہ طیارہ زمین سے ٹکرانے کے فوراً بعد شعلوں کی لپیٹ میں آ تباہ ہوگیا۔
امریکی فضائیہ کے مطابق حادثہ بدھ کی صبح تقریباً 10 بج کر 45 منٹ پر ایک تربیتی مشن کے دوران ’’کیلیفورنیا کی کنٹرولڈ ایئر اسپیس‘‘ میں پیش آیا۔
لاس اینجلس ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یہ جیٹ نیلیس ایئر فورس بیس پر قائم فضائیہ کی ایلیٹ ڈیمونسٹریشن ٹیم تھنڈر برڈز کے لیے مختص تھا۔
سان برنارڈینو کاؤنٹی فائر ڈیپارٹمنٹ کے مطابق پائلٹ کو طیارے سے ہنگامی صورتحال سے نکلنے کے دوران معمولی چوٹیں آئیں جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
امریکا کے فائر ڈیپارٹمنٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے ٹرونا کے قریب ایئرکرافٹ ایمرجنسی کا جواب دیا۔ ٹرونا موہاوی صحرا میں واقع ایک غیر شامل شدہ بستی ہے جو لاس اینجلس سے تقریباً 180 میل (290 کلومیٹر) شمال میں واقع ہے۔
ایف-16 سی طیارہ ایک مخصوص سنگل سیٹ ورژن ہے، جس میں ایف- 16 اے اور بی جیسے پرانے ماڈلز کے مقابلے میں بہتر ایویونکس اور جدید ہتھیاروں کے فیچرز شامل ہیں۔