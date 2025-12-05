اسرائیل نواز جرائم پیشہ گینگ کا سرغنہ یاسر ابو شباب ہلاک
غزہ میں اسرائیلی حمایت یافتہ گینگ لیڈر یاسر ابو شباب مارا گیا۔
عرب میڈیا کے مطابق یاسر ابو شباب اسرائیل کے ساتھ مل کر حماس کے خلاف کام کرنے اور انسانی امداد لوٹنے میں ملوث تھا، متعدد اسرائیلی میڈیا اداروں نے بھی اس کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔
غزہ میں اسرائیل کے حمایت یافتہ فلسطینی ملیشیا رہنما یاسر ابو الشباب کی ہلاکت کی تصدیق ’پاپولر فورسز‘ گروپ نے اپنے بیان میں کی ہے۔ پاپولر فورسز کے مطابق ابو الشباب جنوبی غزہ کے شہر رفح کے قریب ابو سُنیما خاندان کے افراد کے درمیان تنازع حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسی دوران انہیں گولی ماری گئی۔
تاہم دیگر ذرائع کے مطابق اسے حماس تنظیم کے عناصر نے گھات لگا کر موت کے گھاٹ اتارا۔ بعض اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ ابو شباب کی ہلاکت القسام بریگیڈز (حماس کا عسکری وِنگ) کے جنگجوؤں کے ساتھ جھڑپ میں ہوئی۔
تاہم فوجی ذرائع نے اسرائیلی فوجی ریڈیو کو یقین دلایا کہ اندازوں کے مطابق اسے اپنے ہی ایک آدمی نے ایک داخلی تنازع کے سبب ختم کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اس کی ہلاکت اسرائیل کے لیے ایک منفی پیش رفت ہے۔
پاپولر فورسز نے ان اطلاعات کو ’گمراہ کن‘ قرار دیا کہ ابو الشباب کو حماس نے قتل کیا۔ حماس پہلے ہی ان پر اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کا الزام عائد کر چکی تھی، تاہم تنظیم نے اپنے بیان میں اس قتل میں ملوث ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔
یاسر ابو الشباب جنوبی غزہ کے بدوی قبیلے ترابین سے تعلق رکھتا تھے۔ قبیلے کے ایک ابتدائی بیان میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسے ’مزاحمت کاروں‘ نے قتل کیا اور ان پر فلسطینی عوام سے غداری کا الزام عائد کیا گیا۔ بعض دیگر ذرائع نے بھی کہا ہے کہ ابو الشباب کی موت دراصل پاپولر فورسز کے اندرونی طاقت کے جھگڑے کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔
حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ ابو الشباب کا انجام ’ان سب کی ناگزیر تقدیر ہے جو اپنے عوام اور وطن سے غداری کرتے ہیں اور قابض قوت کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔‘ تاہم تنظیم نے واضح طور پر اس قتل میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے اور اس حوالے سے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی۔
یاسر ابو شباب کی ہلاکت کی خبروں کے بعد غزہ میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، مٹھائیاں بانٹیں اور ہوائی فائرنگ کرکے جشن منایا۔
اسرائیلی آرمی ریڈیو نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ابو الشباب کو زخمی حالت میں جنوبی اسرائیلی شہر بیر السبع کے سوروکا اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دم توڑ گئے۔ تاہم اسپتال نے اس بات کی تردید کی کہ ان کی موت وہاں ہوئی۔