پی ٹی آئی کے خلاف شکنجہ مزید سخت، پیر سے ایسی کی تیسی ہوگی: فیصل واوڈا کا دعوٰی
آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر سیاست دان فیصل واوڈا نے پی ٹی آئی اور اس کی قیادت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی عمرانیت پر فرنٹ فٹ پر آئے تو فرنٹ رہے گا نہ فٹ۔ پیر سے ایسی کی تیسی ہوگی، پی ٹی آئی کے خلاف نااہلی، پابندی اور نو مئی کیسز کا منطقی انجام آپشنز میں شامل ہے۔ ہندوستان کا لبادہ اوڑھ کر ایوان میں بیٹھے افراد کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دیا جائے گا۔
سابق وفاقی وزیر فیصل واوڈا نے آج نیوز کے پروگرام ’’روبرو‘‘ میں ملک کی سیاسی صورتحال خصوصاً پاکستان تحریکِ انصاف (پی ٹی آئی) اور اس کی قیادت کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے اشارہ دیا ہے کہ اگر ”عمرانیت“ کے نام پر ریاستی اداروں کے خلاف سازش کی گئی تو ریاست بھرپور ردعمل دے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے کیسز، نااہلی، پابندی، گورنر راج اور خیبرپختونخوا میں مفرور عناصر کے خلاف کارروائی کو آپشنز میں شامل کیا جا چکا ہے۔ فیصل واوڈا نے پارلیمان میں پی ٹی آئی کے اراکین پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ہندوستان کا لبادہ اوڑھ کر کچھ لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں، انہیں کیڑوں مکوڑوں کی طرح مسل دیا جائے گا۔
انہوں نے بانی پی ٹی آئی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلسل فوج پر حملے کرتے رہے اور پاکستان کے دشمن ایم این اے، سینیٹرز اور وزرا افغانستان چلے جائیں۔ انہوں نے بیرسٹر گوہر خان کو مخلص قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ دوسروں سے مختلف ہیں۔
کے پی کے وزیراعلیٰ کے حوالے سے واوڈا نے بتایا کہ انہیں بدمعاشی نہ کرنے کی وارننگ دی گئی تو وہ واپس چلے گئے اور سہیل آفریدی نہ اڈیالہ آئے اور نہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو بہنوں کی ملاقات ہوگئی۔
انھوں نے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ خیبرپختونخوا میں ایک انفارمیشن سیکریٹری بھی مفرور ہے اسے بھی پٹہ ڈالیں گے۔
اپنی گفتگو کے دوران فیصل واوڈا نے زور دے کر کہا کہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں اور جو لوگ لسانیت پھیلا رہے ہیں ان کا منہ کالا ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیاست میں لسانی ہوا دینا مناسب نہیں اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والے افراد کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔
سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ 9 مئی کےکیسز منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں، جوجیساکرے گا ویسا ہی بھرے گا، ڈرنے اور ڈرانےکا وقت ختم، اب ایکشن کی باری ہے، غنڈہ گردی اور بدمعاشی والے مٹھی بھر ہیں، پیر سے لوگ سرینڈر کرنا شروع کر دیں گے۔
فیصل واوڈا کا کہنا تھا کہ بڑے بڑے توپ پہلے ہی ہاتھ اٹھاچکے ہیں، کچھ لوگوں کو پٹہ ڈالا جائے گا، ہماری افواج نے کئی گنا بڑی قوت کو شکست دی ہے۔