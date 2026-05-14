گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر لاپتہ
بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں گوادریونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سید منظور احمد پراسرار طور پر لاپتہ ہوگئے۔
دونوں اعلیٰ تعلیمی افسران گزشتہ روز گوادر سے کوئٹہ آرہے تھے کہ راستے میں ان سے رابطہ منقطع ہوگیا، جبکہ یونیورسٹی ذرائع نے مستونگ کے علاقے میں اغوا کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔
خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ گوادریونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سید منظور احمد سرکاری گاڑی میں کوئٹہ جارہے تھے۔
پولیس کے مطابق واقعے میں ایک لیکچرار اور گاڑی کا ڈرائیور بھی لاپتہ ہوئے ہیں۔
یونیورسٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں افسران ممکنہ طور پر مستونگ کے علاقے میں گاڑی سمیت اغوا ہوئے، جبکہ ان سے آخری رابطہ بھی مستونگ کے قریب ہوا تھا۔
ڈپٹی کمشنر مستونگ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاپتہ افسران کی فیملیز سے رابطے میں ہیں اور ان کی بازیابی کیلئے کوششیں جاری ہیں۔
ڈی سی مستونگ کے مطابق دونوں افسران کے مستونگ کے اطراف پہنچنے کے بعد ان سے رابطہ منقطع ہوگیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پوری کوشش کررہے ہیں کہ لاپتہ افراد کا جلد سراغ لگایا جاسکے۔