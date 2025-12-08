فوج نے ’پاک سرزمین شاد باد‘ کے نام سے نیا نغمہ ریلیز کر دیا

نیا نغمہ معروف گلوکار اسرار کی پرجوش آواز میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔
شائع 08 دسمبر 2025 07:01pm
پاکستان

پاک فوج نے وطن سے محبت اور قومی یکجہتی کے جذبے سے سرشار نیا ملی نغمہ ’’پاک سرزمین شاد باد‘‘ ریلیز کر دیا۔

پاک فوج کے شعبہ برائے تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر ) کے مطابق نیا نغمہ دلوں کو جوڑنے، حوصلوں کو بلند کرنے اور قوم کو ایک بار پھر اپنی سرزمین سے وفا کے عہد کی یاد دلانے والا طاقتور پیغام لیے ہوئے ہے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق نیا نغمہ معروف گلوکار اسرار کی پرجوش آواز میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اس کا میوزک ماجد رضا اور اسرار نے ترتیب دیا ہے۔

موسیقی، دھن اور گلوکاری کا امتزاج اس نغمے کو ایک ایسا ملی ترانہ بناتا ہے جو سننے والوں کے دل میں وطن کے لیے جذبۂ فخر تازہ کر دیتا ہے۔

نغمے کے بول سادہ مگر گہرے جذبات سے لبریز ہیں، جو قومی ترانے کی بازگشت کے ساتھ پاکستان کی سالمیت، بہادری اور مستقبل کی امید کو ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہیں۔

’’پاک سرزمین شاد باد‘‘ کا ہر مصرع اس عزم کا اظہار ہے کہ یہ وطن ہمیشہ سرخرو رہے گا اور اس کے محافظ ہمیشہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق نغمے کا مقصد قوم میں اتحاد، ہمت اور ذمہ داری کے احساس کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ ہر شہری یہ یقین محسوس کرے کہ اس کے ہر قدم کا تعلق پاکستان کی طاقت اور شناخت سے ہے۔

نغمہ ’’پاک سرزمین شاد باد‘‘ نہ صرف ایک ملی ساز ہے بلکہ ایک دعوت ہے کہ ہم سب ایک قوم بن کر، سربلندی کے سفر میں ساتھ چلیں اور اپنے وطن کے لیے فخر سے سر اُٹھا کر کھڑے ہوں۔

