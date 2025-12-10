خیبر پختونخوا: گاڑی کی فروخت کے بعد نمبر پلیٹ اب شہری کے پاس رہے گی
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے نئے پرسنلائزڈ رجسٹریشن مارک سسٹم کا افتتاح کر دیا ہے، جس کے تحت گاڑی کا نمبر اب شہری کی ملکیت ہوگا۔ اس نظام سے نہ صرف رجسٹریشن کا عمل تیز اور شفاف ہوگا بلکہ جعلی نمبر پلیٹس اور کلوننگ جیسے مسائل بھی کم ہوں گے۔
وزیراعلیٰ ہاؤس میں تقریب کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ نئے پرسنلائزڈ رجسٹریشن نظام کے تحت گاڑی کے نمبر کی ملکیت اب شہری کے پاس ہوگی، بالکل شناختی کارڈ یا موبائل نمبر کی طرح۔ شہری اپنا نمبر تین سال تک بغیر کسی گاڑی پر لگائے محفوظ رکھ سکیں گے، اور اگر گاڑی فروخت ہو جائے تو نمبر بغیر کسی اضافی فیس کے فروخت کنندہ کے پاس برقرار رہے گا۔ خریدار نئے نمبر کے لیے خود درخواست دے گا۔
وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ نیا ڈیجیٹل رجسٹریشن سسٹم جعلی نمبر پلیٹس اور کلوننگ کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوگا اور ہمارا مقصد عوام کو آسانیاں اور ریلیف فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے محکمہ ایکسائز کو ہدایت کی کہ گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے بھی آن لائن سسٹم بنایا جائے۔
وزیراعلیٰ نے محکمہ ایکسائز کے منشیات کے خلاف اقدامات کی بھی تعریف کی اور کہا کہ پولیس طرز پر شہید پیکج دیا جائے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ منشیات کے کاروبار میں ملوث ہر شخص کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور عوام جلد منشیات سے پاک خیبرپختونخوا دیکھیں گے۔
انہوں نے کہا ’منشیات کے بڑے کاروباریوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا، اور اس ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔‘