حیدرآباد: ریٹائرڈ پولیس افسر راحت زیدی کی گولی لگی لاش برآمد
ریٹائرڈ ڈی ایس پی راحت زیدی کے فلیٹ میں کوئی اور موجود نہیں تھا، پولیس
حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں ریٹائرڈ ڈی ایس پی راحت زیدی کی گولی لگی لاش ملی ہے۔ پولیس کے مطابق لاش ریٹائرڈ پولیس افسر کے فلیٹ سے برآمد ہوئی ہے۔
حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں پولیس نے فلیٹ سے ریٹائرڈ ڈی ایس پی راحت زیدی کی گولی لگی لاش برآمد کرلی ہے۔
پولیس کے مطابق راحت زیدی کے فلیٹ میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ واقعے کی تحقیقات فوری طور پر شروع کر دی گئی ہیں اور پولیس نے علاقے کو سیل کر کے شواہد جمع کرنا شروع کر دیے ہیں۔
Hyderabad
جرائم
DSP Rahat zaidi
Police officer dead body Found
Latifabad
