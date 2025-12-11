یوکرین کا سمندری ڈرونز سے روسی آئل ٹینکر پر حملہ
بحیرہ اسود میں یوکرین نے ایک بار پھر روسی جہاز کو نشانہ بناتے ہوئے سمندری ڈرونز سے تیل بردار ٹینکر پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ یہ روسی بحری اثاثوں پر گزشتہ دو ہفتوں کے دوران تیسرا سمندری حملہ ہے۔
یوکرین نے بحیرہ اسود میں روسی تیل بردار ٹینکر کو سمندری ڈرون حملے میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق ٹینکر اس وقت نشانہ بنا جب وہ یوکرین کے خصوصی اقتصادی زون سے گزرتا ہوا روسی بندرگاہ کی جانب رواں دواں تھا۔
یوکرین کی سیکیورٹی سروس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ٹینکر تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا کہ اسی دوران سمندری ڈرون پوری قوت سے اس سے جا ٹکرایا، جس سے جہاز کو شدید نقصان پہنچا اور وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا۔ اہلکار نے واقعے میں ممکنہ جانی نقصان سے متعلق کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
یوکرینی حکام نے ٹینکر کے تباہ ہونے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے، جس میں جہاز کو آگ میں گھرا اور بُری طرح تباہ حال حالت میں دکھایا گیا ہے۔
واضح رہے کہ روسی بحری جہازوں پر یہ دو ہفتوں کے اندر یوکرین کا تیسرا سمندری ڈرون حملہ ہے، جس سے خطے میں بڑھتی کشیدگی مزید واضح ہو رہی ہے۔