کراچی میں تاجروں سے بھتہ خوری کے معاملے پر وزارتِ داخلہ کا انٹرپول سے رابطہ
کراچی میں تاجروں سے بھتہ خوری کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں سندھ پولیس کی سفارش پر وفاقی وزارتِ داخلہ نے انٹرپول کو خط ارسال کرتے ہوئے بھتہ خوروں کی گرفتاری کے لیے فہرست فراہم کر دی ہے۔
ذرائع کے مطابق کراچی میں بھتہ خوری میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ نے انٹرپول کو باقاعدہ خط ارسال کیا ہے۔ سندھ پولیس کی سفارش پر وزارت داخلہ کی جانب سے بھتہ خوروں کی فہرست فراہم کی گئی ہے تاکہ بیرون ملک موجود ملزمان کی گرفتاری ممکن بنائی جا سکے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ گینگ وار سے تعلق رکھنے والے مبینہ بھتہ خور وصی لاکھو کی گرفتاری کے لیے بھی وفاقی حکومت نے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے جب کہ سندھ پولیس کی جانب سے احمد مگسی کی گرفتاری کے لیے بھی وفاق کو خط ارسال کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ کراچی کے بلڈرز نے گزشتہ روز بھتہ خوری کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ کراچی کے بلڈرز وزیراعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ سندھ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں اور شہر میں امن و امان کی صورت حال اور بھتہ خوری کے واقعات پر توجہ دلائی تھی۔
اس سے قبل وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں بھتہ خوری کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے تھا۔ وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے حسن بخشی کی قیادت میں آباد کے وفد نے ملاقات کی تھی، جس میں کراچی میں بھتہ خوری کی صورت حال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی جب کہ وفد نے بھتہ مافیا کی جانب سے موصول ہونے والی پرچیاں اور بھتہ طلب کرنے والوں کے موبائل نمبرز وزیراعلیٰ کے حوالے کیے تھے۔
وزیراعلیٰ سندھ نے شکوہ کیا تھا کہ اگر شکایات پہلے کی جاتیں تو بروقت کارروائی ممکن ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھتہ خوری کے خلاف پریس کانفرنس بھی دیکھ چکے ہیں اور اس معاملے پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائی کی جائے گی۔
وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نے ملاقات کے دوران بتایا تھا کہ صوبے بھر میں بھتہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور اب تک 50 بھتا خوروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں بھتہ خوری کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
ادھر کراچی پولیس نے بھتہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے فیڈرل بی ایریا سے ایک گینگ کے سرغنہ صمد کاٹھیاواڑی کے بھائی شاہد کو تین ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا تھا۔ پولیس کے مطابق بھتے کے لیے کالز کرنا اور رقم وصول کرنا شاہد کی ذمہ داری تھی۔
پولیس کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزم کے قبضے سے موبائل فون اور سم کارڈ بھی برآمد کیے گئے ہیں، جن کی مدد سے مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق بھتہ خوروں کی گرفتاری کے لیے وفاقی اداروں سے تعاون لینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔