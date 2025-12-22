بلوچستان بھرتی اسکینڈل: آج نیوز کی خبر پر اینٹی کرپشن کے چھاپے
بلوچستان کے سرکاری اسکولز میں اساتذہ کی بھرتیوں کے اسکینڈل میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آج نیوز کی جانب سے مبینہ کرپشن کو بے نقاب کرنے کے بعد اینٹی کرپشن بلوچستان متحرک ہو گئی اور مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر ریکارڈ ضبط کر لیا گیا ہے۔
کوئٹہ میں سرکاری اسکولز میں اساتذہ کی بھرتیوں میں مبینہ کرپشن کے اسکینڈل کے بعد اینٹی کرپشن نے کارروائی شروع کر دی ہے۔
خیال رہے کہ اساتذہ کی تقرریوں کے لیے پیسے کے عوض تقرریوں کے الزامات سامنے آئے تھے۔
اینٹی کرپشن نے شہباز ٹاؤن، جناح ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں نجی دفاتر اور اداروں پر چھاپے مار کر اہم ریکارڈ ضبط کیا۔
اس سلسلے میں ایس بی ویمن یونیورسٹی کی سابق وائس چانسلر ساجدہ نورین کو یکم جنوری کو اینٹی کرپشن میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔
مزید برآں دیگر محکموں اور ٹیسٹنگ سروس کے اہلکاروں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ بلوچستان سیکنڈری ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے بھرتیوں پر تحفظات بھی سامنے آئے ہیں۔
اینٹی کرپشن حکام کے مطابق اسکینڈل میں ملوث متعدد افسران کی گرفتاریوں کا امکان ہے اور انکوائری میں مزید شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں۔