آئی فون ایئر 2: ایپل کے نئے منصوبے اور افواہیں
ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایپل نے حال ہی میں اپنے آئی فون 17 سیریز کے ساتھ کئی نئے تجربات کیے۔ پرو ماڈل کو نئے کیمرا جزیرے کے ساتھ اپ گریڈ کیا گیا، جبکہ پلس ماڈل لائن اپ سے خارج کر دیا گیا۔ اس کے بجائے کمپنی نے 2025 میں اپنی سب سے پتلی ڈیوائس، آئی فون ایئر متعارف کرائی، جس کی موٹائی صرف 5.6 ملی میٹر ہے۔
اب افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ایپل اگلے سال اس ماڈل کا جانشین، آئی فون ایئر 2 پیش کر سکتا ہے۔ چینی سوشل میڈیا ویب سائٹ ویبو پر ٹپستر ”فکسڈ فوکس ڈیجیٹل“ کے مطابق، یہ نیا ماڈل ممکنہ طور پر ستمبر 2026 میں ’آئی فون 18 فولڈ‘ کے ساتھ لانچ ایونٹ میں متعارف کرایا جائے گا۔
رپورٹس کے مطابق، آئی فون ایئر 2 پہلے ماڈل کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کئی اہم اپ گریڈز کے ساتھ آئے گا۔ سب سے نمایاں تبدیلی دوہری کیمرا سسٹم کی توقع ہے۔ پہلا ماڈل 48 میگا پکسل کا سنگل لینز استعمال کرتا تھا جو پہلے ہی واضح اور تفصیلی تصاویر دیتا تھا، لیکن دوسرا لینز بہتر آپٹیکل زوم اور گہرائی کے معیار میں اضافہ کرے گا۔ فرنٹ کیمرا کی بات کریں تو 18 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ برقرار رہنے کا امکان ہے، جو ویڈیو کالز اور سیلفیز کے لیے اعلی معیار کی سہولت فراہم کرے گا۔
ہارڈویئر کے علاوہ، سافٹ ویئر میں بھی بہتری کی توقع ہے۔ آئی فون ایئر 2 ممکنہ طور پر iOS 2026 کے نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ آئے گا، جس میں جدید مصنوعی ذہانت کے ٹولز اور مزید ہوشیار فیچرز شامل ہو سکتے ہیں۔
ٹیک ریڈار سمیت متعدد رپورٹس نے اشارہ دیا ہے کہ ایپل نئے ماڈلز کے ریلیز سائیکل کو تیز کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ سام سنگ اور گوگل جیسے حریفوں کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے، خاص طور پر مڈ رینج ہینڈسیٹس کے شعبے میں۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق، کمپنی قیمت کے معاملے میں ایئر 2 کو زیادہ ’یوزر فرینڈلی‘ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، تاکہ ہلکے وزن کے فون کے شوقین صارفین کو اعلیٰ پرو ماڈلز کے مقابلے میں زیادہ کشش ملے۔
اپنے پہلے آئی فون پرائز کے ارد گرد قیمت کی حکمت عملی کے ذریعے ایپل ایئر سیریز کو اسٹائلش لیکن نسبتاً کم مہنگا متبادل کے طور پر پیش کر سکتی ہے، خاص طور پر جب مارکیٹ میں اجزاء کی قیمتوں میں اضافہ اور میموری کی کمی نے اسمارٹ فونز کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔
آئندہ سال کے دوران، آئی فون ایئر 2 کی تفصیلات مزید واضح ہونے کی توقع ہے، اور ٹیک شائقین کے لیے یہ ایک دلچسپ انتظار بن جائے گا کہ ایپل پتلی ڈیوائس اور پرو سیریز کے درمیان بہترین توازن کیسے قائم کرتی ہے۔