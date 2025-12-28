بی جے پی رہنما کا بنگلہ دیش کو ’غزہ جیسا سبق‘ سکھانے کا بیان، اپوزیشن کی شدید تنقید
بھارتی ریاست مغربی بنگال میں اپوزیشن لیڈر اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنما نے بنگلہ دیش کو غزہ جیسا سبق سکھانے کی دھمکی دی ہے۔ ان کے اس بیان پر بھارت کی سیاسی جماعتوں اور دیگر حلقوں کی جانب سے بی جے پی پر شدید تنقید کی جارہی ہے۔
بھارتی جریدے انڈین ایکسپریس کے مطابق بی جے پی کے سینئر رہنما سوویندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کو ویسا ہی سبق سکھانا چاہیے جو اسرائیل نے غزہ میں سکھایا۔
بھارتی ریاست مغربی بنگال کے شہر کولکتہ میں ہفتے کے روز بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کے دوران بی جے پی رہنما نے بنگلہ دیشی مشن کو کام کرنے سے روکنے کی بھی دھمکی دی۔
انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ 100 کروڑ ہندوؤں اور ہندو مفادات کے لیے کام کرنے والی حکومت کو چاہیے کہ وہ بنگلہ دیش کو سبق سکھائے۔
یہ بیان سامنے آنے کے بعد بھارت کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے شدید تنقید کی جارہی ہے جبکہ انٹرنیٹ پر بھی صارفین برہمی کا اظہار کرتے ںظر آرہے ہیں۔
مغربی بنگال کی بڑی سیاسی جماعت آل انڈیا ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) نے اس بیان پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے کھلی نفرت انگیزی اور تشدد کی ترغیب کے مترادف قرار دیا ہے۔
ترنمول کانگریس کی رکنِ پارلیمنٹ ساگاریکا گھوس کہا کہ بی جے پی بنگلہ دیش کے خلاف غزہ جیسا آپریشن چاہتی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا مودی حکومت صرف ’ہندووں‘ کے لیے ہے؟
بھارت کی سیاسی جماعتوں کے علاوہ دیگر طبقات کی جانب سے اس بیان کو نسل کشی کی حامی اور نفرت انگیزی پر مبنی سوچ قرار دیا گیا ہے۔
صحافی سُشانت سنگھ نے کہا کہ یہ کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ بی جے پی کے سینئر رہنما کا بیان ہے۔ وہ اس ریاست سے تعلق رکھتے ہیں جس کی سرحد بنگلہ دیش سے ملتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ’کیا اس کے باوجود بھی یہ سمجھا جانا چاہئے کہ بنگلادیشن کے عوام بھارت کی ہندوتوا رجیم کو پسند کریں گے؟‘.
ایک اور صحافی ونود شرما نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ بیان بھارتی حکومت کی پالیسی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا بی جے پی کو اپنے اس لیڈر کو زبان کنٹرول میں رکھنے کا نہیں کہنا چاہیے۔