امریکا: دو ہیلی کاپٹرز آپس میں ٹکرا گئے
امریکی ریاست نیوجرسی میں پیش آنے والے ایک فضائی حادثے میں دو ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوگیا۔ حادثے کے بعد علاقے میں ہنگامی صورتحال پیدا ہوگئی۔
امریکی میڈیا کے مطابق ہیمونٹن پولیس کا کہنا ہے بیسن روڈ کے علاقے میں دو ہیلی کاپٹروں کے درمیان تصادم ہوا، حادثے کے بعد ایک ہیلی کاپٹر میں آگ لگ گئی۔ پولیس نے حادثے میں ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔
پولیس حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ حادثے میں شدید زخمی ہونے والے شخص کو اسپتال منتقل کردیا گیا جس کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق ہیلی کاپٹر میں پائلٹ کے علاوہ کوئی اور سوار نہیں تھا۔
امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ابتدائی طور پر حادثے کی وجہ معلوم نہ ہوسکی، اس حوالے سے حکام نے تحقیقات کا آغاز کردیا ہے۔