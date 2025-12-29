پنجاب: بسنت سے قبل دو افراد گردن پر ڈور پھرنے سے شدید زخمی

پتنگ کی ڈور لگنے سے ایک کم عمر بچی اور نوجوان زخمی ہوا
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 29 دسمبر 2025 02:10pm
پاکستان

لاہور میں بسنت کے موقع پر مختلف حادثات میں دو افراد گردن پر ڈور لگنے کے باعث زخمی ہو گئے۔ قصور سے تعلق رکھنے والی دو سالہ زینب فاطمہ کو گردن میں ڈور لگنے کے بعد جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ لاہور کے گرین ٹاؤن میں نوجوان اویس کی گردن پر بھی ڈور کے زخم آئے۔

جناح اسپتال انتظامیہ کے مطابق دو سالہ زینب فاطمہ تشویشناک حالت میں اسپتال لائی گئی تھی، تاہم اب وہ خطرے سے باہر ہے اور اسے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ جناح اسپتال میں زینب فاطمہ کی گلے کی سرجری کردی گئی ہے۔ پروفیسر طیبہ نے کہا کہ زینب کے گلے میں زخم تھے، جناح اسپتال کی ایس 3 یونٹ نے آپریشن کیا۔

پروفیسر کے مطابق زینب کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور انہیں پلاسٹک سرجری ڈیپارٹمنٹ منتقل کردیا گیا ہے جہاں انہیں تمام طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔

دوسری جانب لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں بھی اویس نامی نوجوان گردن پر پتنگ کی ڈور سے زخمی ہوگیا۔

جناح اسپتال کی جانب سے جاری میڈیکل رپورٹ کے مطابق اویس کی گردن پر تیز دھاگے سے کٹ لگنے کے باعث ٹانکے لگائے گئے۔

رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ مریض کے سروائیکل اسپائن کے ایکسرے کیے گئے ہیں اور اس کی حالت تسلی بخش بتائی جا رہی ہے۔

اسپتال انتظامیہ نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ بسنت کے دوران احتیاط برتی جائے تاکہ ڈور اور دیگر خطرناک اشیاء سے حادثات سے بچا جا سکے۔

دونوں زخمیوں کا علاج جاری ہے اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نگرانی کے بعد دونوں کی حالت میں مزید بہتری متوقع ہے۔

injured

kasur

Basant festival

kite string

kites

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین