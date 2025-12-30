یو اے ای نے یمنی باغیوں کو اسلحہ فراہمی کا الزام مسترد کر دیا
متحدہ عرب امارات نے سعودی حکام کی جانب سے جاری بیان اور یمن میں پیش آنے والے حالیہ واقعات کے تناظر میں اپنے کردار سے متعلق لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔
متحدہ عرب امارات نے منگل کے روز یمن کی بندرگاہ پر سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتحاد کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے کے بعد سامنے آنے والے بیانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے میں یو اے ای کے کردار کے بارے میں لگائے الزامات غلط بیانی پر مبنی ہیں۔
اماراتی وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات یمنی فریقوں کے درمیان کشیدگی میں ملوث ہونے کی کسی بھی کوشش کو دوٹوک الفاظ میں مسترد کرتا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب کی سلامتی اور خودمختاری کا مکمل احترام کرتا ہے اور اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ اور تاریخی تعلقات علاقائی استحکام کی بنیاد ہیں۔ یو اے ای ہمیشہ اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی برقرار رکھنے کا خواہاں ہے۔
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ اس کھیپ میں کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا اور جو گاڑیاں اتاری گئی تھیں وہ کسی یمنی گروہ کے لیے نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات کی افواج کے استعمال کے لیے بھیجی گئی تھیں اور اس حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ مکمل ہم آہنگی موجود تھی۔
بیان کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ اس بات پر معاہدہ ہوا تھا کہ یہ گاڑیاں بندرگاہ سے باہر نہیں نکلیں گی، اس کے باوجود بندرگاہ پر کھڑی گاڑیوں کو نشانہ بنانا حیران کُن ہے۔
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی افواج یمن کی حکومت کی دعوت پر اور سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتحاد کے فریم ورک کے اندر ہی اس اتحاد میں شامل ہوئیں۔ جس کا مقصد یمن کی خودمختاری، قانونی حیثیت کی بحالی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حمایت کرنا ہے۔
بیان کے مطابق متحدہ عرب امارات نے یمن میں ان مقاصد کے حصول کے لیے اہم قربانیاں دی ہیں اور مختلف مراحل میں برادر یمنی عوام کی حمایت کی ہے۔ اماراتی وزارتِ خارجہ نے مزید کہا کہ حالیہ معاملات کو ذمہ داری کے ساتھ حل کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کشیدگی سے بچا جا سکے۔