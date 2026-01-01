سوئٹزرلینڈ کے سکی ریزورٹ میں نئے سال کی پارٹی کے دوران دھماکہ، متعدد افراد ہلاک
سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا کے قریب واقع مشہور اسکی ریزورٹ ٹاؤن کران مونٹانا میں زوردار دھماکا ہوا ہے جس میں کئی افراد کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ سوئس اسکی ریزورٹ کران مونٹانا کے ایک بار میں دھماکے کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک اور بیشتر زخمی ہو گئے ہیں۔
جنوب مغربی سوئٹزرلینڈ میں پولیس ترجمان گیٹن لاتھیون نے اے ایف پی کو بتایا کہ دھماکے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ کئی افراد زخمی ہیں اور کئی ہلاک ہوئے ہیں۔
ترجمان کے مطابق یہ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق رات تقریباً ایک بج کر 30 منٹ پر ہوا جہاں لوگ نئے سال کا جشن منا رہے تھے۔
کرانز-مونٹانا ایک لگژری سکی ریزورٹ ٹاؤن ہے جو سوئس الپس کے دل میں واقع ہے، اور سوئس دارالحکومت برن سے تقریبا دو گھنٹے کی دوری پر ہے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔
بی بی سی نے بھی پولیس کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ متاثرہ افراد کے خاندانوں کے لیے ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے۔
دھماکے کی نوعیت اور وجوہات سے متعلق کوئی حتمی بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم ابتدائی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔