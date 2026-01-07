وفاقی حکومت کا آئی ایم ایف پروگرام کے اسٹرکچر میں تبدیلیوں پر غور
حکومت نے آئی ایم ایف کے قرض پروگرام کے اسٹرکچر میں ممکنہ تبدیلیوں پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق معاشی گروتھ بڑھانے، غربت اور بے روزگاری میں کمی اور پالیسی ریٹ میں کمی جیسے اقدامات زیرِ غور ہیں، تاکہ ملک کی معیشت مستحکم رہ سکے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔
اسلام آباد کے ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کے قرض پروگرام میں ممکنہ تبدیلیوں کے حوالے سے تجاویز تیار کر لی ہیں۔ حکومت تیسرے سال میں معاشی گروتھ کو فروغ دینے اور عوامی مشکلات کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے پر غور کر رہی ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ حکومت آئی ایم ایف سے پرائمری بیلنس اور صوبائی بجٹ سرپلس کے اہداف میں ریلیف کی درخواست کر سکتی ہے، تاکہ معیشت آن ٹریک رہتے ہوئے عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے۔
وزارت خزانہ کے مطابق تجاویز میں معاشی گروتھ کے لیے مؤثر اقدامات، غربت میں کمی، بے روزگاری میں کمی اور پالیسی ریٹ میں ممکنہ کمی شامل ہیں۔ حکومت ان تجاویز کو آئی ایم ایف کے سامنے پیش کر کے قرض پروگرام میں ریلیف حاصل کرنے کی ورکنگ کر رہی ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ اقدامات اور تجاویز عوام کو ریلیف دینے اور ملک کی معیشت کو مستحکم رکھنے کے تناظر میں تیار کیے گئے ہیں۔