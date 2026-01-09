لاہور: شہریوں کو ورغلا کر انسانی گُردے فروخت کرنے والے گروہ کا سرغنہ گرفتار
لاہور کے علاقے رائیونڈ میں پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے انسانی گردے فروخت کرنے والے منظم گروہ کے سرغنہ کو گرفتار کرلیا، جو غریب شہریوں کو پیسوں کا لالچ دے کر گردہ فروشی کرتا تھا۔
تفصیلات کے مطابق لاہور رائیونڈ میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے انسانی اعضاء کی غیرقانونی خرید و فروخت میں ملوث گروہ کے مرکزی ملزم کو گرفتار کرلیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم معصوم شہریوں کو مالی مشکلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسوں کا لالچ دے کر ورغلاتا تھا۔
پولیس کے مطابق ملزم متاثرہ شہریوں کو اسلام آباد میں قائم ایک نجی کلینک میں لے جاتا تھا، جہاں انہیں چند روز تک حبسِ بے جا میں رکھا جاتا۔ ڈیل طے پانے کے بعد متاثرہ افراد کا گردہ نکال لیا جاتا تھا۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم نے ایک متاثرہ شہری کو 3 لاکھ روپے دینے کا جھانسہ دے کر اس کا ایک گردہ نکال لیا۔
واقعے کے بعد متاثرہ شخص کی حالت تشویشناک ہوگی تھی، تاہم معاملے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے کارروائی کی۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزم سے تفتیش جاری ہے جبکہ گروہ میں شامل دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔