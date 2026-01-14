بلیک فاریسٹ کیک کو ’بلیک فاریسٹ‘ کیوں کہا جاتا ہے؟
بلیک فاریسٹ کیک دنیا بھر میں پسند کیا جانے والا ایک معروف چاکلیٹ ڈیزرٹ ہے، مگر اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کیک کو بلیک فاریسٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس نام کی وجہ اس کا گہرا رنگ ہے یا اس کا تعلق واقعی کسی جنگل سے جڑا ہوا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کیک کا نام اس کے رنگ کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک تاریخی اور جغرافیائی پس منظر رکھتا ہے۔
درحقیقت بلیک فاریسٹ کیک کا تعلق جرمنی کے جنوب مغربی حصے میں واقع مشہور علاقے بلیک فاریسٹ (Schwarzwald) سے ہے۔ یہ خطہ اپنے گھنے جنگلات، دلکش قدرتی مناظر اور خاص قسم کی چیری سے بننے والے مشروب کرش واسر کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسی چیری برانڈی کو روایتی طور پر بلیک فاریسٹ کیک میں شامل کیا جاتا ہے، جو اس کے ذائقے کو ایک منفرد خوشبو اور مٹھاس عطا کرتی ہے۔
جرمنی میں اس کیک کو Schwarzwälder Kirschtorte کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بلیک فاریسٹ سے منسوب چیری کیک۔ روایتی بلیک فاریسٹ کیک میں چاکلیٹ اسفنج کی تہیں، تازہ پھینٹی ہوئی کریم، رسیلی چیریاں اور کرش واسر شامل ہوتا ہے، جو مل کر اسے ایک خاص اور یادگار ذائقہ دیتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق یہ مشہور ڈیزرٹ پہلی بار بیسویں صدی کے آغاز میں جرمنی میں تیار کیا گیا تھا۔ چاکلیٹ، کریم اور چیری کے منفرد امتزاج نے اسے بہت کم وقت میں مقبول بنا دیا۔
وقت گزرنے کے ساتھ یہ کیک جرمنی کی سرحدوں سے نکل کر یورپ اور پھر دنیا کے دیگر حصوں تک پہنچ گیا، جہاں اسے مقامی ذوق اور ثقافت کے مطابق ڈھالا گیا۔
آج بلیک فاریسٹ کیک کی کئی مزیدار اقسام دنیا بھر میں دستیاب ہیں۔ سبزی خور افراد کے لیے انڈے کے بغیر بلیک فاریسٹ کیک تیار کیا جاتا ہے جس میں کنڈینسڈ ملک یا دہی استعمال کر کے نرم اور ہلکا اسفنج بنایا جاتا ہے۔
صحت کا خیال رکھنے والوں کے لیے ویگن بلیک فاریسٹ کیک بھی مقبول ہو چکا ہے، جس میں پودوں سے بنی کریم اور ڈیری فری چاکلیٹ استعمال کی جاتی ہے۔
پارٹیوں اور تقریبات میں منی بلیک فاریسٹ کپ کیکس خاصی مقبول ہیں، جو سائز میں چھوٹے مگر ذائقے میں بھرپور ہوتے ہیں۔ جدید رجحانات کے تحت جار میں پیش کیے جانے والے بلیک فاریسٹ ڈیزرٹس بھی لوگوں کی توجہ حاصل کر رہے ہیں، جن میں اسفنج، کریم اور چیری کی خوبصورت تہیں ہوتی ہیں۔
کئی ممالک میں بلیک فاریسٹ کیک کا نان الکوحل ورژن زیادہ پسند کیا جاتا ہے، جہاں کرش واسر کی جگہ چیری سیرپ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پورا خاندان بغیر کسی جھجھک کے اس کلاسک مٹھاس سے لطف اندوز ہو سکے۔
یوں کہا جا سکتا ہے کہ بلیک فاریسٹ کیک کا نام اس کے گہرے رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ جرمنی کے مشہور بلیک فاریسٹ خطے اور وہاں کی روایتی چیری فلیور سے جڑا ہوا ہے۔ یہی تاریخی پس منظر اور ذائقے کا انوکھا امتزاج اسے آج بھی دنیا کے مقبول ترین ڈیزرٹس میں شامل کیے ہوئے ہے۔