دیر بالا میں دنبے کے ہاتھوں دنبے کی ہلاکت کا انوکھا مقدمہ درج
دیر بالا میں دنبوں کی لڑائی کی ویڈیو سامنے آنے پر پولیس نے انوکھا مقدمہ درج کیا ہے۔ جس کے مطابق ایک دنبے نے ٹکر مار کر دوسرے دنبے کو ہلاک کردیا۔
خیبر پختونخوا کے ضلع دیر بالا میں جانوروں کو آپس میں لڑانے کا واقعہ سامنے آنے کے بعد تھانہ شرینگل پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور دنبوں کو لڑانے میں ملوث افراد کی نشاندہی کرلی گئی۔
پولیس کے مطابق چند افراد نے تفریح کی غرض سے دو دنبوں کو ایک میدان میں آمنے سامنے لا کر لڑایا۔
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں دنبے ایک دوسرے پر مسلسل ٹکریں مارتے رہے جس کے نتیجے میں ایک دنبہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گیا اور موقع پر ہی ہلاک ہوگیا۔
ویڈیو میں موجود افراد کو ہنستے اور شور مچاتے بھی دیکھا جا سکتا ہے جس پر سوشل میڈیا صارفین نے شدید ردعمل ظاہر کیا۔
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مقامی پولیس نے جانوروں پر ظلم اور غیر قانونی لڑائی کرانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ جانوروں کو اس طرح لڑانا قانوناً جرم ہے اور اس عمل سے نہ صرف جانوروں کو تکلیف پہنچتی ہے بلکہ یہ معاشرتی طور پر بھی قابل مذمت ہے۔
پولیس نے ویڈیو کی مدد سے ملوث افراد کی شناخت کرلی ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے علاقے میں نگرانی مزید سخت کی جائے گی تاکہ مستقبل میں جانوروں کے ساتھ اس نوعیت کی بدسلوکی نہ ہو۔