صدر ٹرمپ نے پیوٹن کو غزہ ’بورڈ آف پیس‘ میں مدعو کرنے کی تصدیق کردی

پیوٹن کو غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی جا چکی ہے، ٹرمپ کا صحافی کے سوال کا جواب
ویب ڈیسک
شائع 20 جنوری 2026 10:43am
دنیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کی رات صحافیوں سے گفتگو میں تصدیق کی کہ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو امن اور تعمیر نو کے لیے قائم کیے گئے بین الاقوامی ’بورڈ آف پیس‘ میں رکن بننے کی دعوت دے دی ہے، جس کا مقصد عالمی تنازعات کے حل کے لیے کوششیں کرنا ہے۔

صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے تصدیق کی کہ روسی صدر کو اس اقدام میں شامل ہونے کی دعوت دی جا چکی ہے۔

خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ’بورڈ آف پیس‘ کی سربراہی کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کو بھی اس پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت دے چکے ہیں۔

اتوار کو پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ایک مختصر بیان میں تصدیق کی تھی کہ پاکستان کے وزیراعظم کو امریکی صدر کی جانب سے بورڈ آف پیس آن غزہ میں شمولیت کی دعوت موصول ہو گئی ہے۔

جبکہ امریکا کے بھارت میں ایلچی سرجیو گور نے بھی اتوار کو بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے نریندر مودی کو اس بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت پہنچا دی گئی ہے۔

اس پیش رفت کو واشنگٹن کی جانب سے غزہ کے مستقبل کے انتظام اور امن عمل میں عالمی قیادت کو شامل کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔


امریکا نے ہفتے کے روز غزہ ایگزیکٹو بورڈ کے ابتدائی ارکان کے ناموں کا اعلان کیا، جن میں ترکیہ کے وزیر خارجہ، قطر کے ایک اعلیٰ عہدیدار، برطانیہ کے سابق وزیراعظم ٹونی بلیئر اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر شامل ہیں۔

جس کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے غزہ ایگزیکٹو بورڈ پر اپنے اعلیٰ مشیروں کا اجلاس بلایا، کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ بورڈ کے ایک ذیلی ادارے کی تشکیل میں اس سے مشاورت نہیں کی گئی۔

نیتن یاہو کے دفتر کے مطابق یہ عمل اسرائیل کی پالیسی کے خلاف ہے۔

Vladimir Putin confirms U.S. President Donald Trump Gaza Board of Peace initiative join invited
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین