’لولی لنگڑی کے ایم سی‘ شائع 21 جنوری 2026 11:36am Today Videos Join our Whatsapp Channel Gul Plaza Fire Update | KMC Controversy | Former Administrator Criticizes City Mayor - News Insight karachi mayor karachi Karachi Fire Gul Plaza Fire Karachi Fire Incidents Gul Plaza gul plaza incident Gul Plaza Latest Updates Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین سانحہ گُل پلازہ: اموات کی تعداد 26 ہوگئی، مخدوش عمارت کے گرنے کا خدشہ بھارت میں کھیلنا ہے یا نہیں، آئی سی سی نے بنگلادیشی ٹیم کو ڈیڈ لائن دے دی گل پلازہ میں پھنسے شہری کا موبائل پر بھیجا آڈیو پیغام سامنے آگیا سانحہ گُل پلازہ: اموات کی تعداد 26 ہوگئی، مخدوش عمارت کے گرنے کا خدشہ بھارت میں کھیلنا ہے یا نہیں، آئی سی سی نے بنگلادیشی ٹیم کو ڈیڈ لائن دے دی گل پلازہ میں پھنسے شہری کا موبائل پر بھیجا آڈیو پیغام سامنے آگیا تازہ ترین سانحہ گُل پلازہ: ہلاکتیں 29 ہوگئیں، 85 لاپتہ، ’مزید لاشیں ملنے کی امید ختم‘ گُل پلازہ میں آتشزدگی کے بعد ملحقہ رمپا پلازہ غیر محفوظ قرار ’ورلڈ کپ کھیلیں گے یا نہیں، جواب دینا میرے لیے خطرناک ہے‘: بنگلہ دیشی کپتان