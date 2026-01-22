پنجاب سیف سٹیز کا کریک ڈاؤن، 100 سے زائد جعلی ای چالان ویب سائٹس بلاک
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے جعلی اور فِشنگ ای چالان ویب سائٹس کے خلاف بھرپور اور مسلسل کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) کے تعاون سے 100 سے زائد جعلی ڈومینز بلاک کروا دیں، جن کے ذریعے شہریوں سے غیر قانونی آن لائن ادائیگیاں وصول کی جا رہی تھیں۔
بلاک کی گئی ویب سائٹس میںechallan-psca.top، pscaechallan.com، echallanpunjab.com، pscaechallan.vip سمیت متعدد جعلی ڈومینز شامل ہیں۔
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کسی بھی غیر مصدقہ یا مشکوک ویب سائٹ پر ای چالان کی ادائیگی ہرگز نہ کریں۔
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شہری ای چالان کی تصدیق کے لیے صرف سیف سٹی کی آفیشل ویب سائٹ echallan.psca.gop.pk یا پبلک سیفٹی ایپ استعمال کریں۔
ترجمان نے مزید بتایا کہ سیف سٹی کے نام پر بنائی گئی جعلی ویب سائٹس کے خلاف قانونی اور تادیبی کارروائی مزید تیز کر دی گئی ہے اور شہریوں کو گمراہ کرنے اور فراڈ میں ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی یہ کارروائی شہریوں کو آن لائن فراڈ سے بچانے اور ای چالان نظام کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔