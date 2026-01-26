فی تولہ سونے کی قیمت 5 لاکھ 32 ہزار روپے سے اوپر چلی گئی
ملک میں سونے کی مقامی اور عالمی قیمتوں میں ایک ہی روز میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے بعد سونا نئی تاریخی سطح پر پہنچ گیا ہے۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق دس گرام سونے کی قیمت میں 9 ہزار 345 روپے اضافہ ہوا، جس کے بعد دس گرام سونا پہلی بار 4 لاکھ 56 ہزار 157 روپے میں فروخت ہوا۔
اسی طرح فی تولہ سونے کی قیمت میں 10 ہزار 900 روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد سونا فی تولہ 5 لاکھ 32 ہزار 62 روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے۔ یہ قیمت ملکی تاریخ میں اب تک کی سب سے زیادہ قیمت سمجھی جا رہی ہے۔
عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جہاں سونا 109 ڈالر مہنگا ہو کر 5 ہزار 97 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔
ماہرین کے مطابق عالمی معاشی بے یقینی، مہنگائی کے خدشات اور سرمایہ کاروں کا محفوظ سرمایہ کاری کی جانب رجحان سونے کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجوہات ہیں۔
قیمتوں میں اس تیز اضافے کے باعث عام خریداروں اور شادی بیاہ کے لیے سونا خریدنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ صرافہ بازاروں میں خریداروں کی تعداد میں کمی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر عالمی رجحانات یہی رہے تو آنے والے دنوں میں سونے کی قیمتوں میں مزید اتار چڑھاؤ متوقع ہے۔