ہانیہ عامر نے ’ڈمپلز‘ سرجری سے بنوائے؟ کزن کی وضاحت
گزشتہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر پاکستان شوبز کی معروف اداکارہ ہانیہ عامر کے حوالے سے مختلف افواہیں گردش کر رہی تھیں، جن میں خاص طور پر ان کے ڈمپلز سے متعلق کاسمیٹک سرجری یعنی ڈِمپل پلاسٹی کا ذکر نمایاں ہے۔
ایک اسکن اسپیشلسٹ کی جانب سے کیے گئے دعوے کے بعد یہ موضوع مزید بحث کا باعث بنا، تاہم اب اس معاملے پر ہانیہ عامر کے قریبی رشتہ دار نے واضح مؤقف سامنے رکھا ہے۔
ہانیہ عامر کی پہلی کزن نورین شاد نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے ان تمام خبروں کو بے بنیاد قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہانیہ کے ڈمپلز اور رنگت فطری ہیں اور ان کا کسی قسم کی سرجری یا کاسمیٹک طریقۂ علاج سے کوئی تعلق نہیں۔
نورین شاد کے مطابق ہانیہ بچپن ہی سے خوبصورت اور معصوم شکل و صورت کی مالک رہی ہیں، جس کا ثبوت ان کی تعلیمی زندگی کی پرانی تصاویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ہانیہ عامر نے کم عمری میں شوبز کی دنیا میں قدم رکھا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں قدرتی نکھار آیا، جو ایک معمول کا عمل ہے۔
انہوں نے ہانیہ کی ذاتی زندگی سے متعلق دیگر افواہوں کی بھی تردید کی، جن میں ان کی جائے پیدائش، معاشی پس منظر اور شادی سے متعلق قیاس آرائیاں شامل تھیں۔
اس وضاحتی بیان کے بعد سوشل میڈیا پر ملا جلا ردِعمل دیکھنے میں آیا۔
کچھ صارفین نے اس وضاحت کو تسلیم کرتے ہوئے ہانیہ عامر کی قدرتی خوبصورتی کی تعریف کی، جبکہ بعض کا اب بھی خیال ہے کہ شوبز شخصیات عموماً ظاہری تبدیلیوں سے گزرتی ہیں۔ تاہم ایک بڑی تعداد اس بات پر متفق نظر آئی کہ کسی اداکارہ کی ذاتی زندگی یا ظاہری خدوخال پر غیر ضروری بحث کی بجائے ان کے کام اور فن کو سراہا جانا چاہیے۔
اس کے ساتھ ہی متعدد صارفین نے اس وضاحت کو غیر ضروری قرار دیا، جبکہ دیگر نے اداکارہ کی ذاتی زندگی سے متعلق سوالات پر تبصرے بھی کیے۔