داتا دربار کے قریب سیوریج لائن میں گرنے والی خاتون کی لاش مل گئی، بچی کی تلاش جاری

شوہر اور ساس کے بیانات میں تضاد، پولیس نے تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دیں۔
ریاض احمد
شائع 29 جنوری 2026 08:33am
پاکستان

لاہور میں داتا دربار کے قریب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک خاتون اپنی دس ماہ کی بیٹی کے ہمراہ کھلی سیوریج لائن میں گر گئیں۔ خاتون کی لاش نکال لی گئی ہے جبکہ بیٹی کی تلاش جاری ہے۔

پولیس اور ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ ٹیپا کے جاری ترقیاتی منصوبے کے دوران پیش آیا، جہاں سیوریج لائن پر ڈھکن موجود نہیں تھا۔

ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چھ گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے ریسکیو آپریشن کے بعد خاتون کی لاش نکال لی گئی ہے، تاہم دس ماہ کی بچی کی تلاش تاحال جاری ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو ٹیمیں نالوں اور سیوریج لائنوں میں بچی کو تلاش کر رہی ہیں اور آپریشن مسلسل جاری ہے۔

واسا کے ترجمان کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب علاقے میں ترقیاتی کام جاری تھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق سیوریج لائن پر حفاظتی ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔

واقعے کے وقت خاتون کے شوہر اور ساس بھی جائے وقوعہ پر موجود تھے، تاہم دونوں کی جانب سے دیے گئے بیانات ایک دوسرے سے مختلف تھے، جس کی وجہ سے معاملہ مزید الجھ گیا۔

پولیس نے صورتِحال واضح کرنے کے لیے شوہر اور ساس کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

سانحے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیوریج لائن پر ڈھکن نہ ہونے کی شکایت پر ٹیپا کے ڈائریکٹر کو معطل کر دیا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے، جو ذمہ داروں کا تعین کرے گی اور آئندہ ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے سفارشات پیش کرے گی۔

lahore Open Manhole Open Sewerage Line
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین