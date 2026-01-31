’پشاور پر دو ٹھیکیداروں کا راج‘: پی ٹی آئی رہنما کی آڈیو لیک
تحریک انصاف پشاور کے صدر عرفان سلیم کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے، جس میں پشاور کے ترقیاتی فنڈز اور بلدیاتی نظام سے متعلق اہم دعوے کیے گئے ہیں۔
مبینہ آڈیو لیک میں پی ٹی آئی پشاور کے صدر عرفان سلیم کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ پشاور میں ترقیاتی کاموں پر دو ٹھیکیداروں کا راج ہے، جبکہ ایک ارب 70 کروڑ روپے کے فنڈز کے استعمال پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔
آڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو نہ گزشتہ حکومت کے دور میں فنڈز ملے اور نہ ہی موجودہ حکومت میں انہیں وسائل فراہم کیے گئے، جس کے باعث بلدیاتی نظام مؤثر طور پر کام نہیں کر سکا۔
مبینہ آڈیو میں عرفان سلیم کارکنوں کو اس معاملے پر بات کرنے اور آواز اٹھانے کی ہدایت بھی دیتے نظر آتے ہیں۔
دوسری جانب آج نیوز نے جب اس معاملے پر عرفان سلیم سے رابطہ کیا تو انہوں نے مبینہ لیک آڈیو سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آڈیو ان سے منسوب ہے یا نہیں، اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔
واضح رہے کہ مبینہ آڈیو کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔