نااہل بھارتی حکومت کی ناکام سفارتکاری، مودی کے معاشی ترقی کے دعوے چکنا چور
عالمی جریدہ دی ٹیلی گراف نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے دور اقتدار میں بھارت کی ناکام سفارتکاری اور معاشی پالیسیوں کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ جریدے کے مطابق مودی کے معاشی ترقی کے دعوے اور علاقائی تسلط کے دعوے زمینی حقائق کے سامنے چکنا چور ہو گئے ہیں۔
عالمی جریدے دی ٹیلی گراف کے مطابق امریکی پابندیوں کے باعث مودی نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، جبکہ ایران نے گرفتار بھارتی بحری عملے تک بھارت کو رسائی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد امریکی دباؤ کے باعث بھارت نے ایران کے ساتھ چاہ بہار بندرگاہ منصوبہ خوف اور دباؤ کے تحت ختم کر دیا۔
ماہرین کے مطابق مودی کی ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ گزشتہ سال ایک سو سولہ اعشاریہ ایک بلین ڈالر تک پہنچ گیا، جو ملک کی معاشی کمزوری اور ناقص حکمت عملی کا واضح مظہر ہے۔
روس اور یوکرین جنگ میں پھنسے سینکڑوں بھارتی شہریوں کی مدد میں بھی نام نہاد وشو گرو (مودی) بے بس دکھائی دیا ، دوسری طرف ایران نے گرفتار شدہ بھارتی بحری عملہ تک مودی حکومت کو رسائی دینےسے صاف انکار کردیا۔
عالمی ماہرین کے مطابق مودی کا خطہ میں تسلط کا مضحکہ خیز بیانیہ دعوؤں سے زیادہ کچھ نہیں۔ بین الاقوامی دباؤ کے سامنے بھارت کا جُھک جانا مودی کی بدترین سفارتکاری کو ظاہر کرتا ہے۔